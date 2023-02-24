«Очень довольны и счастливы». В Бресте сдали дом для медиков – эмоции новосёлов

Новости Беларуси. В Бресте завершили строительство первого в Беларуси дома для медиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ключи от 80 квартир уже получили врачи и медсестры Брестской областной клинической больницы. Идею предоставить арендное жилье врачам лично поддержал Александр Лукашенко.

Многоквартирный дом расположился по улице Медицинской, недалеко от самого учреждения здравоохранения. В распоряжении новоселов однушки, двух- и трехкомнатные квартиры с отделкой. Для многих новое просторное жилье долгое время оставалось лишь мечтой. Теперь она осуществилась.

Игорь Белоусов, врач-хирург Брестской областной клинической больницы:

Я работаю хирургом областной больницы около года. Ждал жилье в течение семи лет. Очень приятно, что получил квартиру в этом новом доме.

Наталья Сороко, старшая медицинская сестра функциональной диагностики Брестской областной клинической больницы:

Мы жили в малосемейной квартире. Сейчас мы очень расширились. Получаем трехкомнатную квартиру, так как у меня двое детей. Очень довольны и счастливы.

Практики строительства арендного жилья исключительно для медиков в Беларуси еще не было. Идею удалось реализовать благодаря сэкономленным средствам из областного бюджета. На возведение многоэтажки ушло меньше года. Дом уже готов к заселению.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Это живой пример, что мы открываем дом, построенный по распоряжению Президента именно для медиков, медицинского персонала всех уровней, которые необходимы, чтобы улучшить условия проживания, оперативности решения вопросов, связанных с лечением. Врач находится очень близко к рабочему месту. Кроме того, у нас еще в медгородке есть два общежития, полагаем в ближайшее время сделать проектную документацию и одно из них поставить на капитальный ремонт.