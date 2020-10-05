Цифры по коронавирусу на 5 октября. Готовы ли белорусские медики ко второй волне?

В Беларуси выздоровели и выписаны 75 303 пациента, у которых ранее был подтвержден этот диагноз. Зарегистрированы 80 696 человек с положительным результатом. Всего проведено 1 миллион 949 тысяч 656 тестов. С момента вспышки заболевания на территории страны умерли 862 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.