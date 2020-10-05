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Цифры по коронавирусу на 5 октября. Готовы ли белорусские медики ко второй волне?

05 октября 2020 18:18
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Новости Беларуси. В последнее время фиксируется рост числа заболевших COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Цифры по коронавирусу на 5 октября. Готовы ли белорусские медики ко второй волне?-1

В Беларуси выздоровели и выписаны 75 303 пациента, у которых ранее был подтвержден этот диагноз. Зарегистрированы 80 696 человек с положительным результатом. Всего проведено 1 миллион 949 тысяч 656 тестов. С момента вспышки заболевания на территории страны умерли 862 пациента с рядом хронических заболеваний, с выявленной коронавирусной инфекцией.

Цифры по коронавирусу на 5 октября. Готовы ли белорусские медики ко второй волне?-4

«Мы входим в скором будущем в эпидсезон». В Беларуси идёт вакцинация против гриппа

Медики уже говорят о второй волне COVID-19 и заявляют о готовности. Коечного фонда достаточно. Хватает и мощности анестезиолого-реанимационной службы. Обеспечены учреждения и необходимыми медикаментами. Белорусов просят не забывать об элементарных правилах гигиены и социальном дистанцировании.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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