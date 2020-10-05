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«Мы входим в скором будущем в эпидсезон». В Беларуси идёт вакцинация против гриппа

05 октября 2020 18:07
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Новости Беларуси. По информации Минздрава, получившие вакцину от COVID-19 добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений не зафиксировано. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, несколько дней назад вакцину «Спутник V» получили первые белорусы. Правда, когда иммунизация станет массовой, специалисты не говорят.

«Мы входим в скором будущем в эпидсезон». В Беларуси идёт вакцинация против гриппа-1

Тем временем в Беларуси активно идет вакцинация против сезонного гриппа. Уже привито более 10 % населения, подлежащего иммунизации. Используют российскую, французскую и нидерландскую вакцины. Все они при поступлении в нашу страну проходят контроль безопасности и качества.

Всего планируют «застраховать» от самого распространенного сезонного недуга не менее 40 % белорусов. Мероприятия по вакцинации населения продлятся до 1 декабря.

«Мы входим в скором будущем в эпидсезон». В Беларуси идёт вакцинация против гриппа-4

Александр Тарасенко, заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси:
Почему сейчас? Потому что мы входим в скором будущем в эпидсезон заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Поэтому наиболее оптимально, конечно же, по максимуму было осуществить данную работу по вакцинации против гриппа населения именно в данный промежуток времени.

Та вакцина, которая в основном населению будет привита, будет эффективной для того, чтобы эффективно опять же спрофилактировать заболеваемость не только гриппом, но и острыми респираторными инфекциями, в том числе включая и COVID-19.

Так что этой осенью прививка придется весьма кстати. Тем более в последнее время фиксируется рост числа заболевших COVID-19.

# Коронавирус # общество # Александр Тарасенко # Фотофакт

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