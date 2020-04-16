Сохраняется ли право на трудовой отпуск при работе удалённо?

Еще несколько недель назад в этом офисе кипела работа. Компьютеры компании были для разработчиков незаменимым инструментом, а теперь процесс, кажется, замер. Но это только на первый взгляд. В действительности, программисты лишь переместились в IT-тыл. Корреспонденты программы «Большой город» заглянули в опустевший офис одной из столичных компаний.

Перевести сотрудников на «удалёнку» решили еще 16 марта. С тех пор возвращения владельцев в офисный строй одиноко ждут любимые кружки и блокноты.

Сотрудники компании:

– У меня все хорошо. Я больше времени провожу с семьей. И, на самом деле, меня все устраивает.

– Самодисциплина – это очень важно. Потому что просыпаться и терпеть, что тебе никуда не надо – это надо постараться. А так все отлично.

– Продуктивность отличная. Все, в принципе, хорошо организовано. На рабочем месте есть все-все. Скучать не приходится еще и потому, что обязанностей у сотрудников меньше не стало. Изменилась лишь локация их выполнения. А еще комнатой для совещаний теперь считаются видео-чат и мессенджер. Программа – собственная разработка компании, можно теперь сказать «всё домашнее». А потому среди участников стрима вполне естественно затесался кот. При этом в коллективе, как и раньше, придерживаются графика: в 9 утра обязательное приветствие коллег, а дальше каждый приступает к своим задачам.

Полина Ганкович, директор компании-разработчика:

По понедельникам мы созваниваемся всей командой полностью, отчитываемся за предыдущую неделю и сообщаем о планах на текущую. Таким образом, получается, все 10 человек находятся в постоянном контакте. Конечно, здесь нужно пройти определённый период адаптации, когда человек, действительно, понимает, что работа из дома – это иначе. Опять же, у каждого свои условия – у кого-то есть семья, дети. Где-то они служат, как отвлекающие факторы. Но определить какие-то правила, факторы. Но, в том числе, определить какие-то правила игры с ними и сказать, условно, что мама находится вот за этим столом – это значит, что ее дома нет и трогать ее нельзя.

Насколько затянется «удалёнка», в компании пока не знают, однако открытый финал здесь никого не пугает. После недолгой квартирной акклиматизации сотрудники вернулись к прежней продуктивности. Оказалось, расстояние на добросовестную работу влияет очень мало, а «погода в доме» даже помогает трудиться. Однако эти закономерности работают лишь тогда, когда профессионально удалиться в уют удается юридически грамотно.

Валентина Масловская, начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Называют ее «удаленкой» - дистанционная работа. С 28 января вступили изменения в Трудовой кодекс, которые закрепили право работника выполнять дистанционную работу на основании трудового договора. Работнику гарантирована выплата зарплаты не менее минимальной заработной платы. В трудовом договоре обязательно отражается условие о том, что работа выполняется дистанционная. И право на трудовой отпуск, продолжительность трудового отпуска, право на социальные отпуска, которые предусмотрены Трудовым кодексом. Но очень важно, что заключая трудовой договор, стороны должны отразить порядок взаимодействия.

Это значит, что работать из дома сотрудники будут по заранее определенной схеме. В документе фиксируют, каким образом коллеги должны связываться, как часто необходимо отчитываться руководству, и еще немало «контрольных» пунктов. И чтобы обязательства по каждому из них не затерялись в тепле домашнего очага, ситуацию на контроль берут наши профсоюзы. Светлана Котова, начальник управления юридической работы Федерации профсоюзов Беларуси:

В Федерацию профсоюзов обращаются люди за консультацией, спрашивают, как им поступить. В некоторых случаях наниматели предлагают такую работу. В некоторых случаях люди интересуются, можно ли им самим предложить нанимателю перейти на дистанционную работу. Мы все эти случаи, конечно же, изучаем и стараемся помочь каждому и разъяснить сложившуюся ситуацию.