Минобороны передало медоборудование в больницы Беларуси

Новости Беларуси. Министерство обороны Беларуси решило поддержать медиков и пациентов с диагнозом коронавирус. Военные передали учреждениям здравоохранения, где больные получают помощь, медицинское оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В том числе белорусская армия доставила в больницы страны аппараты искусственной вентиляции легких, а также кислородно-ингаляционные станции, каждая из которых позволяет поддерживать одновременно до 20 пациентов.
В настоящее время в Вооруженных Силах Беларуси сохраняется благоприятная эпидемиологическая обстановка. Временно ограничены увольнения, посещения военнослужащих, а также перемещение воинских подразделений.
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Здоровью участников предстоящего парада уделяется особое внимание: ежедневно в воинских частях работают медицинские посты. Военнослужащие контрактной службы и гражданский персонал регулярно проходят осмотр.