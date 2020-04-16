Прямой эфир

Минобороны передало медоборудование в больницы Беларуси

16 апреля 2020 06:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Министерство обороны Беларуси решило поддержать медиков и пациентов с диагнозом коронавирус. Военные передали учреждениям здравоохранения, где больные получают помощь, медицинское оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны передало медоборудование в больницы Беларуси-1

В том числе белорусская армия доставила в больницы страны аппараты искусственной вентиляции легких, а также кислородно-ингаляционные станции, каждая из которых позволяет поддерживать одновременно до 20 пациентов.

Минобороны передало медоборудование в больницы Беларуси-4

В настоящее время в Вооруженных Силах Беларуси сохраняется благоприятная эпидемиологическая обстановка. Временно ограничены увольнения, посещения военнослужащих, а также перемещение воинских подразделений.

Читайте также:

Когда беда объединяет. Показываем, как белорусские предприятия переориентировались и стали шить маски

Александр Солодуха: «Хочется сказать огромное спасибо всем врачам, которые сейчас день в день помогают всем выстоять»

В Беларуси увеличили квоты на производство спиртосодержащих антисептиков

Здоровью участников предстоящего парада уделяется особое внимание: ежедневно в воинских частях работают медицинские посты. Военнослужащие контрактной службы и гражданский персонал регулярно проходят осмотр.

Минобороны передало медоборудование в больницы Беларуси-7

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»
15 апреля 2020 20:58

Облегчает жизнь и врачам, и пациентам. Рассказываем об электронной системе «Лекарь»

Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций
15 апреля 2020 20:17

Телеканал СТВ покажет пасхальное богослужение из Жировичского монастыря. Полное расписание трансляций

Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи
15 апреля 2020 18:11

Отложили шитьё модных коллекций и принялись за маски. Показываем, как трудятся белорусские швеи