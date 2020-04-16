Минобороны передало медоборудование в больницы Беларуси

Новости Беларуси. Министерство обороны Беларуси решило поддержать медиков и пациентов с диагнозом коронавирус. Военные передали учреждениям здравоохранения, где больные получают помощь, медицинское оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В том числе белорусская армия доставила в больницы страны аппараты искусственной вентиляции легких, а также кислородно-ингаляционные станции, каждая из которых позволяет поддерживать одновременно до 20 пациентов.