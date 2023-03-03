«Привязывается к вещам». Каким знакам зодиака может грозить синдром Плюшкина?
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда пора выбросить сломанную или ненужную вещь, но жалко. Тяга к собирательству – так делали наши родители и продолжаем мы, хотя при этом давно можем позволить себе не экономить. О том, почему мы так боимся избавиться от старья и где та тонкая грань между творческим беспорядком и патологической страстью к накопительству, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«Развод, увольнение либо утрата близкого человека»
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Почему люди склонны к накопительству и вообще чем опасен синдром Плюшкина?
Денис Северов, магистр психологии:
Синдром Плюшкина характеризуется тем, что человек постоянно тащит к себе домой что-то. Cреди людей есть название «плюшкинизм», но на самом деле называется хординг, от английского «накопительство». Мы накапливаем себе какие-то вещи. Есть несколько мнений: первое – это когда человек испытал сильный стресс. Это может быть развод, увольнение либо утрата близкого человека. Чтобы как-то начать себя самоидентифицировать с чем-то, потому что мы самоидентифицировали себя с человеком, любимым, делом, работой, он начинает тащить себе вещи в дом, предметы. Это для него является каким-то островком безопасности. То есть условно у него происходит иллюзия контроля того, что есть место, где ему хорошо и где он чувствует себя достаточно спокойно.
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Это психическое расстройство?
Денис Северов:
Да, это психиатрическое расстройство, согласно международной классификации болезней.
«Трудно расставаться с прошлым»
Юлия Самусенко:
Мне всегда было интересно, каким знакам зодиака свойственно накопительство и свойственно ли? Может быть есть те, кто все-таки отличился?
Ирина Кулешова, астролог:
Есть показатели, которые показывают в карте, что человек склонен к накопительству. Астролог их может увидеть, проанализировав карту. Я скажу только общее – это как раз касается знаков зодиака, которые больше всего склонны к накопительству, потому что у них предназначение такое. Они пришли в этот мир, конечно, с хорошей точки зрения – это знаки земной стихии.
Ольга Шерснева:
Я уже напряглась.
Юлия Самусенко:
Я тоже, не томите.
Ирина Кулешова:
Здесь не обязательно должно быть Солнце. Мы смотрим два главных светила – это Солнце и Луна. Луна в большей степени отвечает за адаптацию человека во внешнем мире. Поэтому Солнце либо Луна находятся в знаках Тельца, Девы, Козерога…
Ольга Шерснева:
Все, я попала.
Ирина Кулешова:
Это из земных знаков – есть склонность. Один из показателей – склонность к накопительству. Из водных знаков есть еще один знак, которому очень трудно расставаться с прошлым, который любит тоже все оставлять, привязывается к вещам, людям – это знак Рака.
«Будете чувствовать себя защищенным»
Юлия Самусенко:
Как интересно.
Ольга Шерснева:
В тебя попали?
Юлия Самусенко:
В меня нет, а в тебя, Оля, попали?
Ольга Шерснева:
В меня попали, я Козерог. То есть у меня это прописано прямо на планетарном уровне, что мне тяжело расставаться с вещами, я так понимаю?
Ирина Кулешова:
Это один из показателей, но Козероги в том числе. В хорошем смысле слова, накопительство для Козерогов, Тельцов, допустим, для вас – это ваше предназначение. То есть чтобы у вас всегда был материальный запас, тогда вы в этом мире будете чувствовать себя защищенным. Это не значит, что вам совсем не надо избавляться от ненужных вещей. Это значит, что для вас это способ адаптации, чтобы уютно, комфортно.
Юлия Самусенко:
Оля, не все так печально. Все будет хорошо.
Ольга Шерснева:
Главное, все в меру. Я уже не уверена.
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