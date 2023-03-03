«Привязывается к вещам». Каким знакам зодиака может грозить синдром Плюшкина?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда пора выбросить сломанную или ненужную вещь, но жалко. Тяга к собирательству – так делали наши родители и продолжаем мы, хотя при этом давно можем позволить себе не экономить. О том, почему мы так боимся избавиться от старья и где та тонкая грань между творческим беспорядком и патологической страстью к накопительству, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Развод, увольнение либо утрата близкого человека» Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Почему люди склонны к накопительству и вообще чем опасен синдром Плюшкина?

Денис Северов, магистр психологии:

Синдром Плюшкина характеризуется тем, что человек постоянно тащит к себе домой что-то. Cреди людей есть название «плюшкинизм», но на самом деле называется хординг, от английского «накопительство». Мы накапливаем себе какие-то вещи. Есть несколько мнений: первое – это когда человек испытал сильный стресс. Это может быть развод, увольнение либо утрата близкого человека. Чтобы как-то начать себя самоидентифицировать с чем-то, потому что мы самоидентифицировали себя с человеком, любимым, делом, работой, он начинает тащить себе вещи в дом, предметы. Это для него является каким-то островком безопасности. То есть условно у него происходит иллюзия контроля того, что есть место, где ему хорошо и где он чувствует себя достаточно спокойно. Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Это психическое расстройство? Денис Северов:

Да, это психиатрическое расстройство, согласно международной классификации болезней. «Трудно расставаться с прошлым» Юлия Самусенко:

Мне всегда было интересно, каким знакам зодиака свойственно накопительство и свойственно ли? Может быть есть те, кто все-таки отличился?

Ирина Кулешова, астролог:

Есть показатели, которые показывают в карте, что человек склонен к накопительству. Астролог их может увидеть, проанализировав карту. Я скажу только общее – это как раз касается знаков зодиака, которые больше всего склонны к накопительству, потому что у них предназначение такое. Они пришли в этот мир, конечно, с хорошей точки зрения – это знаки земной стихии. Ольга Шерснева:

Я уже напряглась. Юлия Самусенко:

Я тоже, не томите. Ирина Кулешова:

Здесь не обязательно должно быть Солнце. Мы смотрим два главных светила – это Солнце и Луна. Луна в большей степени отвечает за адаптацию человека во внешнем мире. Поэтому Солнце либо Луна находятся в знаках Тельца, Девы, Козерога… Ольга Шерснева:

Все, я попала. Ирина Кулешова:

Это из земных знаков – есть склонность. Один из показателей – склонность к накопительству. Из водных знаков есть еще один знак, которому очень трудно расставаться с прошлым, который любит тоже все оставлять, привязывается к вещам, людям – это знак Рака. «Будете чувствовать себя защищенным»