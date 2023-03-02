«Это чужая энергия». Почему от вещей из секонд-хенда лучше отказаться?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда пора выбросить сломанную или ненужную вещь, но жалко. Тяга к собирательству – так делали наши родители и продолжаем мы, хотя при этом давно можем позволить себе не экономить. О том, почему мы так боимся избавиться от старья и где та тонкая грань между творческим беспорядком и патологической страстью к накопительству, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Насколько могут старые вещи привнести в нашу жизнь что-то негативное, действительно плохое? Насколько это вообще серьезно – эта энергия, нужно ли к ней прислушиваться и как-то действовать по этим правилам?

Елена Козлова, энерголог:

Прислушиваться, конечно, нужно, но в первую очередь к себе. Когда вы встречаете действительно старую вещь, послушайте себя, как она откликается у вас. То есть вам ее жалко, не жалко либо приятно ее держать, неприятно и почему. Юлия Самусенко:

А если это чужие вещи? Например, человек скупает вещи из секонд-хенда, не носит их, складывает где-нибудь там в шкафу и они лежат – это же чужая энергия? Елена Козлова:

Это чужая энергия.