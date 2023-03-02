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«Это чужая энергия». Почему от вещей из секонд-хенда лучше отказаться?

02 марта 2023 18:30
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Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда пора выбросить сломанную или ненужную вещь, но жалко. Тяга к собирательству – так делали наши родители и продолжаем мы, хотя при этом давно можем позволить себе не экономить. О том, почему мы так боимся избавиться от старья и где та тонкая грань между творческим беспорядком и патологической страстью к накопительству, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Насколько могут старые вещи привнести в нашу жизнь что-то негативное, действительно плохое? Насколько это вообще серьезно – эта энергия, нужно ли к ней прислушиваться и как-то действовать по этим правилам?

«Это чужая энергия». Почему от вещей из секонд-хенда лучше отказаться?-1

Елена Козлова, энерголог:
Прислушиваться, конечно, нужно, но в первую очередь к себе. Когда вы встречаете действительно старую вещь, послушайте себя, как она откликается у вас. То есть вам ее жалко, не жалко либо приятно ее держать, неприятно и почему.

Юлия Самусенко:
А если это чужие вещи? Например, человек скупает вещи из секонд-хенда, не носит их, складывает где-нибудь там в шкафу и они лежат – это же чужая энергия?

Елена Козлова:
Это чужая энергия.

«Это чужая энергия». Почему от вещей из секонд-хенда лучше отказаться?-4

Юлия Самусенко:
То есть чужая энергия у нас в шкафу. К чему может привести?

Елена Козлова:
Помимо того что чужая, обычно еще и старая достаточно энергия. Это может энергетически привести к тому, что вы можете себя чувствовать все больше усталым, вялым, вам не хочется никуда ходить, ничего нового узнавать. Меньше положительных каких-то эмоций, часто подавленное настроение может быть.

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# Одежда # общество # Юлия Самусенко # Елена Козлова # Фотофакт

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