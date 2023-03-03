Накануне Дня милиции. Венки и цветы к памятнику на набережной Свислочи возложили руководители военного ведомства

Новости Беларуси. В Минске 3 марта отдали дань памяти погибшим при исполнении служебного и воинского долга правоохранителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск уже традиция накануне профессионального праздника Дня милиции вспоминать тех, кто выполнил свой долг до конца. Венки и цветы к памятнику на набережной Свислочи возложили руководители Министерства, начальники подразделений центрального аппарата, департаментов, ведомственных учреждений образования, ГУВД Мингорисполкома.