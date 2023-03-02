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Хороший период для того, чтобы очищать пространство. Когда выбрасывать ненужные вещи, рассказала астролог

02 марта 2023 21:06
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Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда пора выбросить сломанную или ненужную вещь, но жалко. Тяга к собирательству – так делали наши родители и продолжаем мы, хотя при этом давно можем позволить себе не экономить. О том, почему мы так боимся избавиться от старья и где та тонкая грань между творческим беспорядком и патологической страстью к накопительству, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Есть ли какие-то определенные дни в астрологии, когда лучше всего заниматься расхламлением или вообще в целом избавлением от старых и ненужных вещей.

Хороший период для того, чтобы очищать пространство. Когда выбрасывать ненужные вещи, рассказала астролог-1

Ирина Кулешова, астролог:
Да, разумеется. Астрология – это искусство о циклах. Есть определенное время, когда очень хорошо, даже я рекомендую избавляться от каких-то вещей. Даже если их немного, хоть немножко выкинуть – это хорошо. Во-первых, четвертая лунная четверть. Вы даже можете так посмотреть на небо.

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Что такое четвертая лунная четверть?

Хороший период для того, чтобы очищать пространство. Когда выбрасывать ненужные вещи, рассказала астролог-4

Ирина Кулешова:
Чтобы было понятно, это убывающая луна. Вы можете посмотреть на небо в хорошую погоду, там будет, как буква «с» – стареющая. Она ровненькая – это значит уже можно начинать. Дальше все меньше этот серп. Когда совсем маленький, уменьшается – это очень хороший период для того, чтобы очищать пространство. Казалось бы для чего, именно почему так, а можно ли в другое время выбрасывать что-то? Конечно, можно. Но почему рекомендуют астрологи именно так очищать пространство в это время? Потому что это идет некий такой в жизни синхронизм. Когда вы свою жизнь синхронизируете вообще с циклами Вселенной, чтобы могли что-то начать в своей жизни, чтобы что-то вошло новое в вашу жизнь, чтобы вы были в нужном месте, в нужное время, с нужными людьми. Еще есть очень хорошие периоды, которые рекомендуются для расхламления – это период ретроградного Меркурия и ретроградной Венеры, когда можно отдавать свои вещи. Красивые платья, одежду, бывшую в употреблении, можно дарить, отдавать другим людям.

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# Гороскоп # общество # Юлия Самусенко # Ирина Кулешова # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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