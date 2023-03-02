Хороший период для того, чтобы очищать пространство. Когда выбрасывать ненужные вещи, рассказала астролог

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда пора выбросить сломанную или ненужную вещь, но жалко. Тяга к собирательству – так делали наши родители и продолжаем мы, хотя при этом давно можем позволить себе не экономить. О том, почему мы так боимся избавиться от старья и где та тонкая грань между творческим беспорядком и патологической страстью к накопительству, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Есть ли какие-то определенные дни в астрологии, когда лучше всего заниматься расхламлением или вообще в целом избавлением от старых и ненужных вещей.

Ирина Кулешова, астролог:

Да, разумеется. Астрология – это искусство о циклах. Есть определенное время, когда очень хорошо, даже я рекомендую избавляться от каких-то вещей. Даже если их немного, хоть немножко выкинуть – это хорошо. Во-первых, четвертая лунная четверть. Вы даже можете так посмотреть на небо. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Что такое четвертая лунная четверть?