«Помогаем расхламляться». Чем занимаются специалисты по организации пространства?

Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда пора выбросить сломанную или ненужную вещь, но жалко. Тяга к собирательству – так делали наши родители и продолжаем мы, хотя при этом давно можем позволить себе не экономить. О том, почему мы так боимся избавиться от старья и где та тонкая грань между творческим беспорядком и патологической страстью к накопительству, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Вы специалист по организации пространства. Чем вы занимаетесь и можно ли вас, например, просто пригласить домой?

Варвара Козлова, специалист по организации пространства:

Да, конкретно мы этим занимаемся. Организаторы пространства помогают сделать пространство в доме функциональным, удобным. Мы помогаем расхламляться. Кто же сядет и будет разбирать? Мы сядем вместе с человеком, возьмем его за ручку и расхламим все вместе, задавая правильные вопросы про эмоциональную привязку, функциональные вещи, про то, как давно вы ими пользовались. То есть мы будем теми людьми, кто вам поможет сфокусироваться на расхламлении и убрать. Потому что расхламление – только один этап из организации пространства. Все остальное – это уже идет подбор систем хранения, организации, чтобы вам было удобно. Ольга Шерснева:

Эта услуга вообще популярна у белорусов? Мне кажется, кто будет тратить на это деньги?