«Помогаем расхламляться». Чем занимаются специалисты по организации пространства?
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда пора выбросить сломанную или ненужную вещь, но жалко. Тяга к собирательству – так делали наши родители и продолжаем мы, хотя при этом давно можем позволить себе не экономить. О том, почему мы так боимся избавиться от старья и где та тонкая грань между творческим беспорядком и патологической страстью к накопительству, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Вы специалист по организации пространства. Чем вы занимаетесь и можно ли вас, например, просто пригласить домой?
Варвара Козлова, специалист по организации пространства:
Да, конкретно мы этим занимаемся. Организаторы пространства помогают сделать пространство в доме функциональным, удобным. Мы помогаем расхламляться. Кто же сядет и будет разбирать? Мы сядем вместе с человеком, возьмем его за ручку и расхламим все вместе, задавая правильные вопросы про эмоциональную привязку, функциональные вещи, про то, как давно вы ими пользовались. То есть мы будем теми людьми, кто вам поможет сфокусироваться на расхламлении и убрать. Потому что расхламление – только один этап из организации пространства. Все остальное – это уже идет подбор систем хранения, организации, чтобы вам было удобно.
Ольга Шерснева:
Эта услуга вообще популярна у белорусов? Мне кажется, кто будет тратить на это деньги?
Варвара Козлова:
Я бы сказала так: она неизвестна. Когда-то, еще лет 10 назад, и клининг был непопулярной услугой. Все считали, что зачем заказывать клининг, – ты что, сама не можешь полы помыть? Сейчас клининг становится все более популярным, доступным. Я думаю, многие люди даже с очень средним достатком могут себе позволить раз в пару месяцев заказать клининг. В общем, мы с моими коллегами – организаторами пространства в Беларуси – как раз и работаем над тем, чтобы организация пространства воспринималась также приемлемой услугой, которая нужна каждому, если нет желания, времени или возможности разбираться с порядком дома самостоятельно. Хотя опять же подчеркну, это не какие-то уникальные знания. Этим вы тоже можете заниматься самостоятельно, просто потратите больше сил и энергии.
«Это чужая энергия». Почему от вещей из секонд-хенда лучше отказаться – подробнее здесь.
Подписывайтесь на нас в Telegram!