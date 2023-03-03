Вынесли приговор по делу правозащитного центра «Весна». Комментарий Генпрокуратуры

Новости Беларуси. В суде Ленинского района Минска вынесли приговор по громкому уголовному делу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. От 7 до 10 лет лишения свободы получили лидеры так называемого правозащитного центра «Весна».

Среди обвиняемых четыре человека, в том числе руководитель организации Алесь Беляцкий. Им инкриминируется совершение преступлений по статьям «контрабанда», а также «организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок». В ходе судебного разбирательства были обнародованы сотни страниц с доказательствами того, что якобы независимые юристы получали от иностранных фондов и организаций внушительные суммы.

Больше года фигуранты занимались подготовкой людей для участия в протестах. Сегодня вынесен вердикт: Александр Беляцкий приговорен к 10 годам лишения свободы. Стефанович – к 9 годам, Лабкович получил 7 лет.

Александр Король, старший прокурор отдела государственного обвинения Генпрокуратуры Беларуси:

На основании представленных стороной обвинения доказательств указанные лица признаны виновными в контрабанде наличных денежных средств через таможенную границу ЕврАзЭС в крупном размере. Кроме того, они признаны виновными в подготовке лиц для участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также финансирование и иное материальное обеспечение такой деятельности.

Указанные преступления совершены организованной группой. Стоит отметить, что размер контрабанды, то есть перемещенных наличных денежных средств через таможенную границу ЕвАзЭС, более чем в 28 раз превысил установленные уголовным законом. Крупный размер такой контрабанды. Также в рамках судебного разбирательства достоверно установлено, что указанные лица совершали преступления, преследуя корыстную цель. Таким образом, им назначено дополнительное наказание – каждому в виде штрафа.