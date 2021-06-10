Для кого вакцинация от коронавируса в Беларуси будет платной?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Проект затронет самые важные вопросы жизни страны.
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Проект затронет самые важные вопросы жизни страны.
Тамара Амвросьева, заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Я сама привилась добровольно. Я согласна, что это абсолютно добровольное дело. Здесь не надо никакого насилия, потому что сейчас люди свободные, они много читают, много думают – это свободный выбор. Вся семья привилась. Совсем недавно моя тетя, которой исполнилось 92 года, настояла и просила привить ее. Мы ее привили.
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Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Это платная или бесплатная процедура?
Тамара Амвросьева:
Эта процедура сейчас абсолютно бесплатна. Она будет платной для иностранных граждан, но для нашего населения это бесплатная процедура.
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