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Для кого вакцинация от коронавируса в Беларуси будет платной?

10 июня 2021 15:12
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Проект затронет самые важные вопросы жизни страны.

Для кого вакцинация от коронавируса в Беларуси будет платной?-1

Тамара Амвросьева, заведующая лабораторией инфекций с природным резервуаром РНПЦ эпидемиологии и микробиологии:
Я сама привилась добровольно. Я согласна, что это абсолютно добровольное дело. Здесь не надо никакого насилия, потому что сейчас люди свободные, они много читают, много думают – это свободный выбор. Вся семья привилась. Совсем недавно моя тетя, которой исполнилось 92 года, настояла и просила привить ее. Мы ее привили.

Прививаться от коронавируса или нет? Эксперт соотнесла риски от вакцины и от болезни

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Это платная или бесплатная процедура?

Для кого вакцинация от коронавируса в Беларуси будет платной?-4

Тамара Амвросьева:
Эта процедура сейчас абсолютно бесплатна. Она будет платной для иностранных граждан, но для нашего населения это бесплатная процедура.

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# Вакцинация # общество # Тамара Амвросьева # Елена Кругликова # Фотофакт

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