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Украина лишилась главного объекта по выпуску боеприпасов для ВСУ

10 апреля 2025 10:18
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Газета Monde пишет со ссылкой на офицера Украины Антона Сербина, что объект, занимающийся проворством боеприпасов, был уничтожен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен», – подчеркнул Сербин.

Украина лишилась главного объекта по выпуску боеприпасов для ВСУ-1

Фото: Минобороны РФ

По информации издания, инцидент произошел в городе Шостка Сумской области. В то же время газета сообщила, что в 2024 году заводы «Звезда» и «Импульс», выпускающие порох и денатурат, подвергались атакам несколько раз, в том числе 31 декабря.

Удары по украинской энергоинфраструктуре начались 10 октября 2022 года после террористического акта украинских спецслужб на Крымском мосту. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что удары не направлены на жилые дома и социальную инфраструктуру.

# Оружие и боеприпасы

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