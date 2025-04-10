Газета Monde пишет со ссылкой на офицера Украины Антона Сербина, что объект, занимающийся проворством боеприпасов, был уничтожен. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации издания, инцидент произошел в городе Шостка Сумской области. В то же время газета сообщила, что в 2024 году заводы «Звезда» и «Импульс», выпускающие порох и денатурат, подвергались атакам несколько раз, в том числе 31 декабря.

Удары по украинской энергоинфраструктуре начались 10 октября 2022 года после террористического акта украинских спецслужб на Крымском мосту. При этом пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что удары не направлены на жилые дома и социальную инфраструктуру.