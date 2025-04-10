В Минске проходит белорусско-пакистанский бизнес-форум

К визиту премьер-министра Пакистана в Беларусь приурочено проведение масштабного бизнес форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Логистика, банковская сфера и взаимная торговля – эти направления являются приоритетными. В Минск прибыли представителе более 100 компаний и не только тех, которые уже имеют опыт работы с белорусскими партнерами. Открываются и новые направления сотрудничества.

Денис Мороз, министр энергетики Беларуси:

Взаимоотношения между Республикой Беларусь и Исламской Республикой Пакистан продолжаются уже больше 30 лет. Конечно, мы постепенно развивали эти отношения, они постепенно выходили на новый уровень. Мощный импульс этим отношениям был придан в ноябре 2024 года, когда глава нашего государства посетил Пакистан. Тогда главы наших государств договорились о том, что нужно ускорить это взаимоотношение, вывести его на новый уровень. Вот прошедшие полгода интенсивно работали специалисты со стороны Пакистана, со стороны Республики Беларусь, проведено множество переговоров, и мы, на мой взгляд, совершаем сегодня достаточно такой важный прорыв, ответный визит премьер-министра в нашу страну. Это придаст еще один новый импульс нашим взаимоотношениям и позволит развивать новые направления. Сегодня мы уже взаимодействуем по линии промышленности, по линии сельского хозяйства, образования, Министерства природы, Министерства внутренних дел. То есть спектр взаимодействий достаточно широкий.

Уровень товарооборота между странами постоянно увеличивается. Дальнейшему росту должен способствовать и нынешний бизнес-форум. По его итогам будет подписан ряд контрактов. Во второй половине дня запланированы переговоры – «В2В». Также представители Пакистана посетят ряд белорусских производств.