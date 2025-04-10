Путин указом помиловал переданную США Ксению Карелину

Ксения Карелина, осужденная за государственную измену, была отпущена на свободу в ОАЭ в результате обмена заключенными между Россией и США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Она была осуждена за отправку 50 долларов украинской армии.