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Путин указом помиловал переданную США Ксению Карелину

10 апреля 2025 11:05
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Ксения Карелина, осужденная за государственную измену, была отпущена на свободу в ОАЭ в результате обмена заключенными между Россией и США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Она была осуждена за отправку 50 долларов украинской армии.

Путин указом помиловал переданную США Ксению Карелину-1

Фото: pixabay

Как заявил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, в рамках обмена, со стороны США был отпущен Артур Петров, который занимался незаконным экспортом американской микроэлектроники в РФ.

# Международная политика # Владимир Путин

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