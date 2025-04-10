В Латвии рассмотрят законопроект о запрете продажи белорусских товаров

Латвия, наверное, вдохновленная примером Трампа, решила объявить свою торговую войну. Только против нашей страны. В Сейм 10 апреля поступил на рассмотрение законопроект о полном запрете на торговлю белорусскими товарами на всей территории прибалтийской республики, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатором этой идеи выступила группа депутатов от оппозиции. По их мнению, раннее введенных санкций против Беларуси недостаточно. Отказавшись же от торговли белорусскими товарами, Латвия может стать примером для других стран ЕС и будет способствовать более эффективной реализации санкционной политики. Вот только инициаторы этой идеи не учли, что торговая война наносит удар прежде всего по тем, кто ее объявил.

По словам самих же депутатов, в Латвии сейчас по-прежнему работают десятки предприятий, которые импортируют продовольствие и другие товары из Беларуси, и если закон будет принят, то им грозит закрытие, а сотни людей потеряют работу. Но народных избранников это не беспокоит. Более того, они намерены обратиться к правительствам Литвы и Эстонии с призывом принять аналогичный запрет.