Синявский выступил на Всемирном саммите по управлению кризисами и ЧС в Абу-Даби

Только объединив усилия, можно сделать мир более безопасным местом для жизни. Позицию Беларуси на Всемирном саммите по управлению кризисами и чрезвычайными ситуациями озвучил министр МЧС Вадим Синявский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Природных катаклизмов не становится меньше. Ни одна страна, вне зависимости от уровня экономического развития, сегодня не имеет достаточно ресурсов, чтобы решить проблему в одиночку. Добиваться значительного снижения рисков и ущерба от чрезвычайных ситуаций можно только сообща.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Сам саммит дает возможность наладить двустороннее сотрудничество со многими государствами. Очень важно для нас почувствовать то, что мы востребованы во всем мире, на всех континентах.

За последние 25 лет Беларусь более 90 раз оказывала гуманитарную помощь 34 иностранным государствам. Буквально несколько дней назад – Мьянме. Туда же в кратчайшие сроки для участия в поисково-спасательной операции после землетрясения был отправлен отряд спецназначения МЧС «ЗУБР». В течение пяти суток белорусские спасатели неустанно осуществляли разбор завалов и поиск выживших и тел погибших.