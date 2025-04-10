ЦРУ: Россия и США обменялись заключенными в ОАЭ

В ОАЭ произошел обмен заключенными между США и Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Обвиняемый в незаконном экспорте микроэлектроники россиянин Артур Петров вернется на родину.