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ЦРУ: Россия и США обменялись заключенными в ОАЭ

10 апреля 2025 09:58
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В ОАЭ произошел обмен заключенными между США и Россией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Обвиняемый в незаконном экспорте микроэлектроники россиянин Артур Петров вернется на родину. 

ЦРУ: Россия и США обменялись заключенными в ОАЭ-1

Фото: pixabay

Ксения Карелина, которую в России осудили за привлечение средств для ВСУ, отправляется в США. 

Российская сторона пока никак не прокомментировала это событие.

# Международная политика

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