Готовится к своей войне и Польша. Там, под эгидой угрозы, якобы исходящей от нашей страны, намерены научить все гражданское население военному делу. Для этого Министерство обороны организовало программу под названием «Обучение с армией», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всех поляков, включая женщин и подростков, призывают пройти двухмесячные курсы. Под руководством профессиональных военных инструкторов они получат навыки пользования оружием, узнают приемы самообороны, изучат основы выживания и оказания первой медицинской помощи.

Я вообще не думал о военной службе или подобной подготовке, но я же вижу, что происходит. Правительство нам рассказывает, как наши восточные соседи нагнетают напряженность. Я патриот, и я знаю, что времена такие, что граждане должны тренироваться и, в случае угрозы, знать, как себя вести, знать, как действовать.