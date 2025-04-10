Прямой эфир

Минобороны Польши проводит программу по военной подготовке граждан

10 апреля 2025 11:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Готовится к своей войне и Польша. Там, под эгидой угрозы, якобы исходящей от нашей страны, намерены научить все гражданское население военному делу. Для этого Министерство обороны организовало программу под названием «Обучение с армией», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны Польши проводит программу по военной подготовке граждан-2

Всех поляков, включая женщин и подростков, призывают пройти двухмесячные курсы. Под руководством профессиональных военных инструкторов они получат навыки пользования оружием, узнают приемы самообороны, изучат основы выживания и оказания первой медицинской помощи.

Минобороны Польши проводит программу по военной подготовке граждан-4

Я вообще не думал о военной службе или подобной подготовке, но я же вижу, что происходит. Правительство нам рассказывает, как наши восточные соседи нагнетают напряженность. Я патриот, и я знаю, что времена такие, что граждане должны тренироваться и, в случае угрозы, знать, как себя вести, знать, как действовать.

Минобороны Польши проводит программу по военной подготовке граждан-6

Военная подготовка мирных граждан проходит по инициативе премьер-министра Польши. В марте 2025-го Дональд Туск заявил, что правительство хочет запустить новую программу добровольной военной подготовки с целью подготовить 100 тысяч хорошо обученных добровольцев к 2027 году.

# Польша # Вооруженные силы

Другие новости рубрики

Все новости
Путин указом помиловал переданную США Ксению Карелину
10 апреля 2025 11:05

Путин указом помиловал переданную США Ксению Карелину

В Латвии рассмотрят законопроект о запрете продажи белорусских товаров
10 апреля 2025 11:03

В Латвии рассмотрят законопроект о запрете продажи белорусских товаров

Украина лишилась главного объекта по выпуску боеприпасов для ВСУ
10 апреля 2025 10:18

Украина лишилась главного объекта по выпуску боеприпасов для ВСУ