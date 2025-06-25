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В центре Киева украинцы протестуют против коррупции

25 июня 2025 13:15
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В центре Киева украинцы протестуют против коррупции-0

В Киеве на майдане Незалежности украинцы организовали массовую акцию протеста. Об этом пишет РИА Новости.

Порядка 1000 человек призывают президента США Дональда Трампа навести порядок в Украине, считая, что власти Киева не слышат народ страны. Среди участников акции – военные и ветераны ВС Украины, учащиеся вузов, активисты, родственники погибших и пленных военнослужащих ВСУ.

Среди требований украинских граждан – реальная борьба с коррупцией, расследование коррупционных скандалов и обеспечение социальной защиты ветеранов.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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