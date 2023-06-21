Вейпы вреднее, чем обычные сигареты? Разобрались с членами Молодёжного парламента
Парогенераторы – нужно ли в Беларуси с этим бороться? Может быть, вообще запретить? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».
Григорий Азаренок, СТВ:
Уже много лет идет дискуссия: они вреднее, чем обычные сигареты, или полезнее? Давайте сегодня пройдемся по тонкой грани закона о запрете пропаганды курения. С научной точки зрения они вреднее или нет? Или одна и та же гадость?
Илья Шмарловский, студент Белорусского государственного университета транспорта:
Если говорить объективно, то ни одно, ни второе не являются вредными. Все, конечно, это отвратительно, ужасно и вредит вашему здоровью.
Григорий Азаренок:
Изначально, когда это появилось: смотрите, вы все курите, а эта штука будет безвредной, крутой и так далее.
Илья Шмарловский:
Изначально так и планировалось, что вейпы будут предназначены для людей, которые хотят бросить курить. То есть они постепенно будут переходить от большего никотина к меньшему. И в конце концов перестанут.
Григорий Азаренок:
Это вредно для здоровья?
Илья Шмарловский:
Вредно.
Григорий Азаренок:
То есть оно поражает какие-то другие участки, но тем не менее поражает не менее зловеще, чем сигареты?
Илья Шмарловский:
Оно повреждает легкие. Оно даже в какой-то степени большее имеет влияние на органы дыхания, чем обычная сигареты. И это уже доказано.
Светлана Берулина, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
В 2004 году появились вейпы, и уже тогда ВОЗ в своем докладе о вреде табакокурения сказала в категоричной форме, что вейпы ничего хорошего не принесут.
Денис Шугов, студент Белорусского государственного университета транспорта:
Основной вред здоровью приносит никотин. В сигаретах он всегда содержится, но есть такие жидкости, в которых никотина вообще нет, а основной вред здесь наносит глицерин. Это то вещество, которое очень хорошо растворяется в воде, соответственно, оно очень быстро выводится из организма. Как мы знаем, если человек не курит месяц, то тогда он полностью избавляется от никотина, который содержится в его легких.
Читайте также:
Нужно ли ужесточить сроки за распространение и употребление наркотиков? Мнение молодёжи
Сколько в Беларуси зафиксировано случаев употребления наркотиков? Вот данные статистики
Никита Рачиловский: «Мы до 2020 года этого не делали, поэтому это всё накопилось и резко вылилось»