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Вейпы вреднее, чем обычные сигареты? Разобрались с членами Молодёжного парламента

21 июня 2023 18:12
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Парогенераторы – нужно ли в Беларуси с этим бороться? Может быть, вообще запретить? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но».

Григорий Азаренок, СТВ:
Уже много лет идет дискуссия: они вреднее, чем обычные сигареты, или полезнее? Давайте сегодня пройдемся по тонкой грани закона о запрете пропаганды курения. С научной точки зрения они вреднее или нет? Или одна и та же гадость?

Вейпы вреднее, чем обычные сигареты? Разобрались с членами Молодёжного парламента-1

Илья Шмарловский, студент Белорусского государственного университета транспорта:
Если говорить объективно, то ни одно, ни второе не являются вредными. Все, конечно, это отвратительно, ужасно и вредит вашему здоровью.

Григорий Азаренок:
Изначально, когда это появилось: смотрите, вы все курите, а эта штука будет безвредной, крутой и так далее.

Илья Шмарловский:
Изначально так и планировалось, что вейпы будут предназначены для людей, которые хотят бросить курить. То есть они постепенно будут переходить от большего никотина к меньшему. И в конце концов перестанут. 

Вейпы вреднее, чем обычные сигареты? Разобрались с членами Молодёжного парламента-3

Григорий Азаренок:
Это вредно для здоровья?

Илья Шмарловский:
Вредно.

Григорий Азаренок:
То есть оно поражает какие-то другие участки, но тем не менее поражает не менее зловеще, чем сигареты?

Илья Шмарловский:
Оно повреждает легкие. Оно даже в какой-то степени большее имеет влияние на органы дыхания, чем обычная сигареты. И это уже доказано.

Вейпы вреднее, чем обычные сигареты? Разобрались с членами Молодёжного парламента-5

Светлана Берулина, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
В 2004 году появились вейпы, и уже тогда ВОЗ в своем докладе о вреде табакокурения сказала в категоричной форме, что вейпы ничего хорошего не принесут.

Вейпы вреднее, чем обычные сигареты? Разобрались с членами Молодёжного парламента-7

Денис Шугов, студент Белорусского государственного университета транспорта:
Основной вред здоровью приносит никотин. В сигаретах он всегда содержится, но есть такие жидкости, в которых никотина вообще нет, а основной вред здесь наносит глицерин. Это то вещество, которое очень хорошо растворяется в воде, соответственно, оно очень быстро выводится из организма. Как мы знаем, если человек не курит месяц, то тогда он полностью избавляется от никотина, который содержится в его легких.

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# Курение # Григорий Азарёнок

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