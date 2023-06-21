Вейпы вреднее, чем обычные сигареты? Разобрались с членами Молодёжного парламента

Парогенераторы – нужно ли в Беларуси с этим бороться? Может быть, вообще запретить? В проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком объясним все «Да» и ответим на все «Но». Григорий Азаренок, СТВ:

Уже много лет идет дискуссия: они вреднее, чем обычные сигареты, или полезнее? Давайте сегодня пройдемся по тонкой грани закона о запрете пропаганды курения. С научной точки зрения они вреднее или нет? Или одна и та же гадость?

Илья Шмарловский, студент Белорусского государственного университета транспорта:

Если говорить объективно, то ни одно, ни второе не являются вредными. Все, конечно, это отвратительно, ужасно и вредит вашему здоровью. Григорий Азаренок:

Изначально, когда это появилось: смотрите, вы все курите, а эта штука будет безвредной, крутой и так далее. Илья Шмарловский:

Изначально так и планировалось, что вейпы будут предназначены для людей, которые хотят бросить курить. То есть они постепенно будут переходить от большего никотина к меньшему. И в конце концов перестанут.

Григорий Азаренок:

Это вредно для здоровья? Илья Шмарловский:

Вредно. Григорий Азаренок:

То есть оно поражает какие-то другие участки, но тем не менее поражает не менее зловеще, чем сигареты? Илья Шмарловский:

Оно повреждает легкие. Оно даже в какой-то степени большее имеет влияние на органы дыхания, чем обычная сигареты. И это уже доказано.