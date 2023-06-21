«Мы Лукашенко очень сильно уважаем. Это наш человек. Не повтори Украину». Вот что военные рассказали Азарёнку в ДНР

Уничтожить Беларусь мечтают беглые. Бывшая наша соотечественница в открытую призвала другую страну напасть на нашу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вот таких чудовищных перемен они хотели и хотят для всех нас. Григорий Азаренок продолжит в авторской рубрике «Тайные пружины политики». Также в эфире заметки политического обозревателя из Донбасса «Время героев». Азаренок: «Лица и образины. Так сейчас делится мир. Нет больше ни правых, ни левых, ни консерваторов». Подробнее здесь.

Есть исторический момент, еще «Батя» Захарченко, мой командир, говорил: каждые сто лет они собираются и хотят нам что-то доказать. Каждые сто лет мы им показываем, что все по привету. Я надеюсь, что на этот раз Берлином не закончится. Я всем говорю: Берлин вообще нам неинтересен. Это так, проходная станция. Мы готовы. Посмотрите, это все добровольцы. Мы готовы. Смотрите видео.

Америка в XXI веке – единственная страна, которая имеет на сей день колонии, имеет еще и резервации. Имеют еще наглость говорить нам о какой-то демократии. Для меня не может быть просто злом. Я на это так не реагирую. Надо просто не уподабливаться, не мыслить, как они. Надо людям объяснять: когда они пришли на чужую землю, они, туда придя, начали покупать лояльных индейцев, которые за них воевали. Вот хохлы сегодня такие лояльные индейцы. Только другой вопрос. Прошло время, Америка стала Америкой, государство уже заявило о себе. Вопрос простой: а где эти лояльные индейцы? Где эти индейцы, которые им помогали? Где они сегодня, в XXI веке? Есть отдельный штат, где они живут жирно и хорошо? Где украинцы будут лояльные?

С 2014 года, когда мы Еленовку штурмовали, мы там с поляками встретились. В итоге Еленовка наша и все нормально. Привет всем остальным ЧВК. По факту сейчас на Авдеевке немцы засветились. Молодцы, подошли, отработали. Ушли, то есть показали себя.

Поляки очень трусливые. Бегут, как крысы, если честно.

Григорий Азаренок, СТВ:

В Беларуси был 2020 год, тоже попытка Майдана. Слава богу, ее закатали в асфальт. Что несет с собой Майдан – пустые глаза эти безумные? Ведь те люди, которые здесь, очень хорошо это понимают. Не хотелось вам, если вдруг видели кадры 2020 года, сказать: вы чего, там ошалели все?

– Я когда смотрел, говорю: Батька, дави! Батька! Мы же Лукашенко очень сильно уважаем. Это наш человек. Не повтори Украину. И все, это однозначно. Просто – не повтори Украину. И он вышел с автоматом и показал. А потому, что было бы то, что здесь, только в два раза хуже. Дома разбомблены, мирные куда-то бегут. Было бы в разы хуже. То что там готовят… Если здесь они обкатали то, что они готовят, там будет в разы хуже.

У нас единый фронт. Просто молодежь Беларуси, как молодежь Украины, России и других, не анализирует. Они живут… Мы же не показываем, как было. Вот я ребенком был, помню, как в аптеку приходил, и в аптеке, кроме зеленки, йода, цитрамона, ничего не было. Сегодня изобилие всех лекарств. И рассказывают: ох, какие дорогие цены! Слушайте, ребята, их не было. Дорогие, не дорогие – их вообще не было. Люди лечились луком, чесноком и так далее. Вы о чем говорите? Когда вся страна сидела на макаронах, пельменях и так далее, сегодня сидят и говорят: тяжело жить… Почему тяжело жить? Когда ты едешь на люксовом «Мерседесе» и рассуждаешь о том, как плохо или хорошо, это надо быть последним животным. Взять Беларусь. Я наблюдаю за вашим государством давно, потому что у меня как-то в детстве брат поехал и рассказывал, как в Минске все аккуратно и хорошо. И смотрел высказывания тех, кто ушли в сторону Украины воевать, пытались власть поменять. Они, животные, даже не скрывают, что они флаг меняют. Возьмите белорусский флаг – зачем ты другой поднимаешь? Зачем ты пытаешься сделать? Ты что, хочешь сделать свой народ рабами того или иного государства? Литву вспомните, еще что-то. Какую-то несуразицу говорят, какими-то отрывками, кусками. Часть вырванной истории. Вы что, ребята, с ума посходили? Вам сохранили, Батька все советское наследство сохранил. И вы говорите: мы устали от того, что он есть? Вы придурки, посмотрите: там, где его нет, поедьте по России. Пока Владимир Владимирович не пришел, что творилось! Все наши совхозы, все наши города – все поумирало. Такого хотят? Ради бога!

С 2014 года я наблюдал эту ситуацию. Начиная с Майдана, который был в Киеве, я ездил лично на Майдан и видел, что там происходит – безумные глаза. Эти же глаза я потом и в 2020 году видел у нас в Минске. Один в один. У меня было чувство дежавю, что я попал обратно в 2014 год. Я посмотрел, что происходит там, увидел эту беснующуюся толпу: «Хто не скача, той маскаль» и подобное. А потом я приехал на Донбасс, сюда. Увидел людей, которые защищают свою землю, свои дома, своих детей, которых на тот момент расстреливали. Просто расстреливали, потому что на тот момент у ополчения не было ничего. Абсолютно ничего. Люди просто встали и грудью защищали свои дома и землю. Естественно, я стал поддерживать.

Они решили, что русские напали на них, и они такие все встали. Так чего они такие умные, грамотные, чего они молчали с 2014 года? Я здесь очень давно, и видели бы вы, вы сами видите, в каком состоянии находится Донецк – 5 километров, нет людей, утюжили по мирным. И сейчас утюжат по мирным людям. Это что такое? В какие это рамки входит? Это вообще никуда не входит. И говорят, что ситуация такая – мы напали. Мы ни на кого не нападаем, мы защищаем свою землю. Потому что если бы не было Донецка, был бы Ростов, Краснодар, Крым – везде была бы война. Они этого хотят.

На слабое место пускай не надеются, его нет.