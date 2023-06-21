«Задача – сохранение общества в единстве». Как сформировать правильное идеологическое настроение?
Новости Беларуси. Не отчеты о проделанной работе, а обсуждение проблемных вопросов и перспективы их решения. Важность идеологии обсуждали в Осиповичах. Новые вызовы диктуют новые подходы в организации этой работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как отметил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, одна из ключевых задач – сохранение в обществе единства, поэтому нужно чаще встречаться с людьми, получать обратную связь, плотнее контактировать с общественными объединениями и профсоюзами. На предприятиях, независимо от сферы деятельности и формы собственности, идеологическое настроение коллектива во многом зависит от руководителя.
И если в государственных организациях эта работа налажена, то на частных предприятиях далеко не везде. А ведь только в Осиповичском районе из более чем 17 тысяч человек треть работает на коммерческих предприятиях, которые формируют почти половину бюджета района.
Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:
Потому что идеологическая работа заключается не в том, чтобы провести массу мероприятий информационно-пропагандисткой направленности – в этом все. И в том числе забота о конкретных людях. Воспитать патриота, человека, наверное, сложно, если относиться плохо к решению власти, относиться плохо и безучастно к тем вопросам, которые ставят перед нами люди.
Анна Землянухина, заместитель председателя Осиповичского райисполкома:
Вся идеологическая работа не должна строиться по каким-то категориям: частный бизнес или это государственные, или бюджетные организации. Подходы ко всем должны быть едины. И самое важное, что это же все наши люди, то есть это люди, которые работают как в организациях частного бизнеса, так и государственного. Но они должны понимать, что сегодня делается со страной для того, чтобы была социальная справедливость, для того, чтобы комфортно жилось населению. И это, наверное, самое главное – донести это до людей.
Игорь Сергеенко также встретился с педагогическим активом района. Здесь обсудили в том числе «горячие вопросы», связанные с результатами централизованного экзамена. В целом педагоги остались довольны итогами новой формы аттестации, но Министерству образования еще предстоит детальный анализ и совершенствование процесса, отметил глава Администрации Президента.