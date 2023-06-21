«Задача – сохранение общества в единстве». Как сформировать правильное идеологическое настроение?

Новости Беларуси. Не отчеты о проделанной работе, а обсуждение проблемных вопросов и перспективы их решения. Важность идеологии обсуждали в Осиповичах. Новые вызовы диктуют новые подходы в организации этой работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, одна из ключевых задач – сохранение в обществе единства, поэтому нужно чаще встречаться с людьми, получать обратную связь, плотнее контактировать с общественными объединениями и профсоюзами. На предприятиях, независимо от сферы деятельности и формы собственности, идеологическое настроение коллектива во многом зависит от руководителя.

И если в государственных организациях эта работа налажена, то на частных предприятиях далеко не везде. А ведь только в Осиповичском районе из более чем 17 тысяч человек треть работает на коммерческих предприятиях, которые формируют почти половину бюджета района.