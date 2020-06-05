«Пришлось преследовать, догонять». 33-летний минчанин помог задержать пьяного водителя

Новости Беларуси. 33-летний минчанин помог правоохранительным органам задержать пьяного водителя, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Случай произошел в Ленинском районе. Находившийся на улице Денисовской Александр заметил виляющее авто. О подозрительном поведении на дороге минчанин сразу сообщил в милицию и начал преследовать нарушителя в сторону улицы Аэродромной до Володько. В Минске задержали пьяного таксиста. Очевидец ехал за ним и сообщал координаты ГАИ

Возле одной из автомоек пьяный водитель пытался сбежать, однако прибывшие на место сотрудники ГАИ его задержали. В отношении нарушителя был составлен административный протокол.

Александр Булгаков:

Привлекло внимание то, что машина очень громко работала, газовала. Пришлось преследовать, догонять. Вызвал сотрудников ГАИ, ориентировал по телефону, по каким улицам едет машина.

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Уже стало доброй традицией поощрять активную гражданскую позицию участников дорожного движения. Ведь своими действиями они пресекают не только правонарушения, но и предупреждают совершение ДТП, сохраняют жизни и здоровье граждан.