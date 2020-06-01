В Минске задержали пьяного таксиста. Очевидец ехал за ним и сообщал координаты ГАИ

Новости Беларуси. В Минске задержали нетрезвый водитель такси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске задержали нетрезвый водитель такси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Правоохранителям позвонил очевидец, который заметил авто на улице Космонавтов и продолжил двигаться за такси, сообщая сотрудникам ГАИ координаты. К моменту прибытия автоинспекторов таксист наехал на припаркованный во дворах автомобиль и пытался продолжить движение.
Мужчину задержали, медицинское освидетельствование показало более трех промилле алкоголя. В отношении 32-летнего водителя составлены административные протоколы.