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В Минске задержали пьяного таксиста. Очевидец ехал за ним и сообщал координаты ГАИ

01 июня 2020 18:48
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Новости Беларуси. В Минске задержали нетрезвый водитель такси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске задержали пьяного таксиста. Очевидец ехал за ним и сообщал координаты ГАИ-1

В Минске задержали пьяного таксиста. Очевидец ехал за ним и сообщал координаты ГАИ-3

Правоохранителям позвонил очевидец, который заметил авто на улице Космонавтов и продолжил двигаться за такси, сообщая сотрудникам ГАИ координаты. К моменту прибытия автоинспекторов таксист наехал на припаркованный во дворах автомобиль и пытался продолжить движение.

В Минске задержали пьяного таксиста. Очевидец ехал за ним и сообщал координаты ГАИ-6

Мужчину задержали, медицинское освидетельствование показало более трех промилле алкоголя. В отношении 32-летнего водителя составлены административные протоколы.

# Вождение в нетрезвом виде # происшествия # Фотофакт

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