В Минске задержали пьяного таксиста. Очевидец ехал за ним и сообщал координаты ГАИ

Новости Беларуси. В Минске задержали нетрезвый водитель такси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Правоохранителям позвонил очевидец, который заметил авто на улице Космонавтов и продолжил двигаться за такси, сообщая сотрудникам ГАИ координаты. К моменту прибытия автоинспекторов таксист наехал на припаркованный во дворах автомобиль и пытался продолжить движение.