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«С детства мечтала стать офицером». Впервые выпускниками Института пограничной службы стали девушки

05 июня 2020 14:48
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Новости Беларуси. Дипломы, погоны, нагрудные знаки и офицерский вальс. Выпускниками Института пограничной службы стали более 90 офицеров,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«С детства мечтала стать офицером». Впервые выпускниками Института пограничной службы стали девушки-1



По традиции они попрощались с боевым знаменем альма-матер и принесли клятву верности общему делу. Это уже 23-й выпуск молодых лейтенантов. В 2020 году институт впервые подготовил около 20 девушек – кадровых офицеров-пограничников. Шесть из них закончили  вуз с отличием.

«С детства мечтала стать офицером». Впервые выпускниками Института пограничной службы стали девушки-4

У большинства из тех, кому предстоит работать на границе, больше двух спортивных разрядов по военно-прикладным дисциплинам. 

«С детства мечтала стать офицером». Впервые выпускниками Института пограничной службы стали девушки-7

Вероника Макоед, выпускница Института пограничной службы Беларуси:
С самого детства я мечтала стать офицером. Меня всегда привлекали люди в военной форме. Невероятно повезло, что на год поступления Институт пограничной службы принимал первый набор девушек. И я очень рада, что среди этого набора оказалась я.

«С детства мечтала стать офицером». Впервые выпускниками Института пограничной службы стали девушки-10



Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:
Хочется отметить, что в год 75-летия Победы наши выпускники подошли  с достойными результатами в учебе. Материально-техническая база в институте позволяет готовить грамотных специалистов, патриотов своей страны, которые будут выполнять достойно задачи по охране государственной границы.

«С детства мечтала стать офицером». Впервые выпускниками Института пограничной службы стали девушки-12



В арсенале каждого выпускника – не только навыки тактической подготовки, но и совершенное владение иностранными языками. После выпускного у будущих стражей границ – короткий отпуск и первое место службы. 

# Институт пограничной службы РБ # общество # Вероника Макоед # Сергей Жилинский # Фотофакт

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