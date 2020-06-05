«С детства мечтала стать офицером». Впервые выпускниками Института пограничной службы стали девушки

Новости Беларуси. Дипломы, погоны, нагрудные знаки и офицерский вальс. Выпускниками Института пограничной службы стали более 90 офицеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.







По традиции они попрощались с боевым знаменем альма-матер и принесли клятву верности общему делу. Это уже 23-й выпуск молодых лейтенантов. В 2020 году институт впервые подготовил около 20 девушек – кадровых офицеров-пограничников. Шесть из них закончили вуз с отличием.

У большинства из тех, кому предстоит работать на границе, больше двух спортивных разрядов по военно-прикладным дисциплинам.

Вероника Макоед, выпускница Института пограничной службы Беларуси:

С самого детства я мечтала стать офицером. Меня всегда привлекали люди в военной форме. Невероятно повезло, что на год поступления Институт пограничной службы принимал первый набор девушек. И я очень рада, что среди этого набора оказалась я.





Сергей Жилинский, начальник Института пограничной службы Беларуси:

Хочется отметить, что в год 75-летия Победы наши выпускники подошли с достойными результатами в учебе. Материально-техническая база в институте позволяет готовить грамотных специалистов, патриотов своей страны, которые будут выполнять достойно задачи по охране государственной границы.