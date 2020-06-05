Меняется движение транспорта в районе улицы Толстого. Какой участок закроют до 1 июля

Новости Беларуси. В выходные изменится движение транспорта в районе улицы Толстого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В выходные изменится движение транспорта в районе улицы Толстого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Так, в ночь на 8 июня закроют движение транспорта под железнодорожным путепроводом на Московской в направлении Добромысленского переулка. Объехать участок можно будет по проспекту Независимости в сторону Московской. Такие изменения будут действовать до 1 июля.
Одновременно откроют движение на Толстого со стороны Суражской с выездом на Московскую.
Напомним, здесь продолжается масштабное строительство второго транспортного кольца и капитальный ремонт путепровода.