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Меняется движение транспорта в районе улицы Толстого. Какой участок закроют до 1 июля

05 июня 2020 15:02
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Новости Беларуси. В выходные изменится движение транспорта в районе улицы Толстого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Меняется движение транспорта в районе улицы Толстого. Какой участок закроют до 1 июля-1

Так, в ночь на 8 июня закроют движение транспорта под железнодорожным путепроводом на Московской в направлении Добромысленского переулка. Объехать участок можно будет по проспекту Независимости в сторону Московской. Такие изменения будут действовать до 1 июля.

Одновременно откроют движение на Толстого со стороны Суражской с выездом на Московскую.

Напомним, здесь продолжается масштабное строительство второго транспортного кольца и капитальный ремонт путепровода.

# Работа транспорта в Минске # общество # Фотофакт

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