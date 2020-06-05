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В Беларуси сделано почти 600 тысяч тестов на коронавирус

05 июня 2020 12:56
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Новости Беларуси. В Беларуси выздоровели 22 066 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Беларуси сделано почти 600 тысяч тестов на коронавирус-1

Всего за всё время распространения инфекции, ею заразились 46 868 человек. Единственный точный метод диагностики – тестирование. Такое исследование прошли почти 600 тысяч белорусов.

В Беларуси сделано почти 600 тысяч тестов на коронавирус-4

По информации Минздрава, 259 пациента с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией умерли.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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