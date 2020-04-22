«Пришло время, всё-таки, изменить эту ошибку». Ликвидаторы аварии на ЧАЭС не хотят, чтобы их в удостоверениях называли пострадавшими

О катастрофе на ЧАЭС и её последствиях говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Шанчук, председатель Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов Чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля»:

Главный вопрос – забота о людях. Мы начали говорить о социальной защите населения, мы начали говорить о социальной защите людей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Я хотел бы затронуть тему ликвидаторов, тех людей, которые принимали непосредственное участие в ликвидации последствий этой катастрофы техногенной. Вопрос состоит в том, что, мы, наверно, единственная часть населения на постсоветском пространстве, которая потеряла свой статус. Сам статус-то – он остался, но в удостоверениях у нас убрали право даже называться ликвидаторами. Я считаю, что это в корне неправильно. То есть на все государства, все лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии, Чернобыльской катастрофы имеют удостоверения и в этих удостоверениях указано то, что они являются ликвидаторами.

Ведь если брать участников Великой Отечественной войны, их же не называют пострадавшими от Отечественной войны. Или участников локальных воин – их тоже не называют пострадавшими от локальных воин. Я приведу просто небольшой пример. Мы, как организация ликвидаторов, часто проводим мероприятия в учебных заведениях. Вопрос любого ребёнка: «А Вы являетесь кем?» «Да я – ликвидатор». «А можно глянуть?» «А вот удостоверение – тут написано». «А Вы – пострадавший!»

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Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

То есть Вы хотите, чтобы тех, кто принимал участие в ликвидации последствий, чтобы там было записано слово «ликвидатор» – правильно я понимаю?

Игорь Шанчук:

Людям трудно объяснить, почему Совет министров принял такое решение при реализации указа Президента от 4 августа 2009 года № 407 «О вопросах обмена документов». Я думаю, что это было сделано просто как-то ошибочно. И пришло время, всё-таки, изменить эту ошибку.

Владимир Каменков, председатель комитета «Ветераны Чернобыля» Белорусского общественного объединения ветеранов:

Здесь, действительно, как-то немножко смешали всё. И это, наверное, не совсем правильно.