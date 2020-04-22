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«Пришло время, всё-таки, изменить эту ошибку». Ликвидаторы аварии на ЧАЭС не хотят, чтобы их в удостоверениях называли пострадавшими

22 апреля 2020 17:30
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О катастрофе на ЧАЭС и её последствиях говорили в программе «В обстановке мира».

Игорь Шанчук, председатель Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов Чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля»:
Главный вопрос – забота о людях. Мы начали говорить о социальной защите населения, мы начали говорить о социальной защите людей, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС. Я хотел бы затронуть тему ликвидаторов, тех людей, которые принимали непосредственное участие в ликвидации последствий этой катастрофы техногенной. Вопрос состоит в том, что, мы, наверно, единственная часть населения на постсоветском пространстве, которая потеряла свой статус. Сам статус-то – он остался, но в удостоверениях у нас убрали право даже называться ликвидаторами. Я считаю, что это в корне неправильно. То есть на все государства, все лица, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии, Чернобыльской катастрофы имеют удостоверения и в этих удостоверениях указано то, что они являются ликвидаторами.

Ведь если брать участников Великой Отечественной войны, их же не называют пострадавшими от Отечественной войны. Или участников локальных воин – их тоже не называют пострадавшими от локальных воин. Я приведу просто небольшой пример. Мы, как организация ликвидаторов, часто проводим мероприятия в учебных заведениях. Вопрос любого ребёнка: «А Вы являетесь кем?» «Да я – ликвидатор». «А можно глянуть?» «А вот удостоверение – тут написано». «А Вы – пострадавший!»  

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Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
То есть Вы хотите, чтобы тех, кто принимал участие в ликвидации последствий, чтобы там было записано слово «ликвидатор» – правильно я понимаю?

Игорь Шанчук:
Людям трудно объяснить, почему Совет министров принял такое решение при реализации указа Президента от 4 августа 2009 года № 407 «О вопросах обмена документов».  Я думаю, что это было сделано просто как-то ошибочно. И пришло время, всё-таки, изменить эту ошибку.

Владимир Каменков, председатель комитета «Ветераны Чернобыля» Белорусского общественного объединения ветеранов:
Здесь, действительно, как-то немножко смешали всё. И это, наверное, не совсем правильно.

«Пришло время, всё-таки, изменить эту ошибку». Ликвидаторы аварии на ЧАЭС не хотят, чтобы их в удостоверениях называли пострадавшими-1

Игорь Шанчук:
Вот смотрите: термин потерпевшего и пострадавшего – они похожи. А вот, скажем, термин ликвидатора и пострадавшего – они не носят одинакового толкования, они имеют различия. Правильно? То есть люди, которые выполнили свой долг… Но это неправильно.

Пётр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси:
В удостоверении написано: «Удостоверение пострадавшего». Но в удостоверении указана статья – «Участник ликвидации последствий. Статья 18».

Игорь Шанчук:
Вы неправильно меня поняли. Там указана статья, Я не говорю про статью. Я говорю о том, что в удостоверении не указано, что он является ликвидатором.

Пётр Николаенко:
Согласно законодательству, статья 19,18 – это участник ликвидации.

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Игорь Шанчук:
Согласно законодательству, статья 16-ая указывает о том, что у нас не изменился статус, но его почему-то… Да, в статье 12 и 16 закона Республики Беларусь указано о том, что у нас статус не изменился, однако в удостоверениях его нет.

Игорь Марзалюк:

То есть вам нужно, чтобы в удостоверении было просто написано слово «ликвидатор»?

Игорь Шанчук:
Это нужно не нам, это нужно людям, которые там принимали участие.

Жанна Чернявская, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и Чернобыльской катастрофы:
Вопрос должен идти об оказании помощи людям. Да, у меня и папа, и мама тоже принимали участие в ликвидации, и являются ликвидаторами. То есть мы ни на секунду не подвергали никаким документам, потому что в статье сказано, что человек является участником ликвидации последствий. Если такая тема возникнет, конечно, она же будет обсуждаться, и будет приниматься решение. Наверное, надо обращаться, если вы этого хотите для, скажем так, определённой категории граждан.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Игорь Шанчук # Игорь Марзалюк # Владимир Каменков # Пётр Николаенко # Жанна Чернявская

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