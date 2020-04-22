«Надеялись на русский «авось». Почему произошла катастрофа на ЧАЭС? 3 мнения

О катастрофе на ЧАЭС и её последствиях говорили во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Споры о причинах катастрофы не утихают до сегодняшнего дня. Масса есть различных причин, интерпретаций. Как с вашей точки зрения – людей, которые проживали эти моменты тогда, в чём главная причина трагедии, катастрофы?

Игорь Шанчук, председатель Белорусского республиканского общественного объединения ликвидаторов и инвалидов Чернобыльской катастрофы «Ветераны Чернобыля»:

На мой взгляд, всё-таки, человеческая халатность. И, может быть, не совсем как-то была подготовлена станция на тот момент. Но это моё предположение. Но, всё-таки, основное – это халатность человеческая.

Жанна Чернявская, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по вопросам экологии, природопользования и Чернобыльской катастрофы:

На сегодняшний день, насколько я уже изучила все материалы, имеющиеся в Интернете и, в общем-то, везде, так до сих пор и не пришли к какому-то решению или мнению. И я думаю, что там, возможно, было всё – и человеческий фактор, и ещё какие-то вопросы.