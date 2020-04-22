Новости Беларуси. Время помогать. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы. Известно, что в крови таких людей есть антитела, которые способны при переливании помочь больным в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вакцину от COVID сейчас, без преувеличения, ждут во всем мире. Каждый день в сети появляется информация о новых испытаниях. ВОЗ известны около сотни препаратов – прототипов вакцины.

Одни уже проходят клинические тесты, другие пока в разработке. Но даже если первые пробы будут успешными, то все фазы – от исследования до введения – займут, по самым оптимальным прогнозам, 12-18 месяцев.

Вакциной от коронавируса мы сможем назвать лишь тот препарат, который будет абсолютно безопасен и вызовет у пациента достаточно устойчивый иммунитет хотя бы на год. Пока это, конечно, только планы, осуществление которых в руках лучших медицинских умов. Но опускать руки, очевидно, никто не собирается.