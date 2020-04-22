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Время помогать. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы

22 апреля 2020 17:14
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Новости Беларуси. Время помогать. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы. Известно, что в крови таких людей есть антитела, которые способны при переливании помочь больным в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Время помогать. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы-1

Пункты забора крови начинают работу во всех регионах страны. Помочь землякам, сражающимся с коронавирусом, уже вызвались многие экс-пациенты.

Что требуется от кандидата в доноры, узнавала Ксения Худолей.

Вакцину от COVID сейчас, без преувеличения, ждут во всем мире. Каждый день в сети появляется информация о новых испытаниях. ВОЗ известны около сотни препаратов – прототипов вакцины.

Время помогать. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы-4

Время помогать. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы-6

Время помогать. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы-8

Одни уже проходят клинические тесты, другие пока в разработке. Но даже если первые пробы будут успешными, то все фазы – от исследования до введения – займут, по самым оптимальным прогнозам, 12-18 месяцев.

Вакциной от коронавируса мы сможем назвать лишь тот препарат, который будет абсолютно безопасен и вызовет у пациента достаточно устойчивый иммунитет хотя бы на год. Пока это, конечно, только планы, осуществление которых в руках лучших медицинских умов. Но опускать руки, очевидно, никто не собирается.

Время помогать. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы-11

Время помогать. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы-13

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Помочь тяжелым пациентам можно уже сейчас. Наши медики призывают белорусов, излечившихся от коронавируса, стать донорами плазмы. В их крови есть антитела, которые способны при переливании помочь тяжелым пациентам.

Время помогать. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы-16

Ксения Худолей, корреспондент:
Стать донором могут только те, кто уже переболел COVID-19. Перед забором плазмы необходимо, чтобы у выздоровевших пациентов тест на коронавирус минимум трижды показал отрицательный результат, а после выписки прошло не менее 15 дней. И, конечно, в донорстве не обойтись без искреннего желания помочь ближнему.

Время помогать. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы-19

Время помогать. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы-21

Помочь врачам и спасти тех, кто тяжелее всего переносит COVID-19 Минздрав просит всех, кто уже поправился. Это особенно важно для пациентов, которым требуется поддержка аппарата ИВЛ, а их иммунитету трудно противостоять вирусу. Если вы готовы стать донором, просто позвоните в ближайший пункт забора крови. Ведь пандемия – не время сомневаться, а время помогать.

Время помогать. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы-24

Время помогать. Медики призывают белорусов, переболевших COVID-19, стать донорами плазмы-26

# Коронавирус # общество # Ксения Худолей # Иванна Петрова # Геогрий Ефимов # Алла Новик # Федор Карпенко # Фотофакт

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