Пришли заявки из 89 стран. Как пройдёт кинофестиваль «Лістапад» в 2022 году?

Новости Беларуси. Почувствовать очень просто невозможно без традиционного кинофестиваля «Лістапад». В 2022 году он пройдет с 4 по 11 ноября. Поговорим в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь с Владимиром Карачевским, генеральным директором Национальной киностудии «Беларусьфильм», директором XXVIII кинофестиваля «Лістапад». Почему фестиваль проводят осенью? Юлия Самусенко, ведущая:

Почему кинофестиваль «Лістапад» проходит именно осенью? Почему его не назвали, например, «Студень»?

Владимир Карачевский, генеральный директор Национальной киностудии «Беларусьфильм», директор XXVIII кинофестиваля «Лістапад»:

Есть уже давняя история, когда у Беларуси не было своего фестиваля, почти 30 лет назад. Была идея ряда инициативных людей, в том числе легендарного Ростислава Ивановича Янковского, Валентины Степановой, провести свой фестиваль. Каждый фестиваль должен попасть в общий календарь фестивалей, занять свое определенное место. Как я понимаю, ноябрь в череде фестивалей оказался наиболее доступным. Во-первых, когда уже закончились отпуска, уборочные, когда люди уже готовы приходить в зал и смотреть кино, спектакли. Ноябрь – очень хороший месяц для просмотров фильмов, для посещения кинотеатров. Нашли еще и красивое, колоритное название. Оно понятно и всем русскоговорящим, и означает месяц ноябрь. Мне кажется, он очень удачно вписался. И он не конкурирует в этот период с другими международными кинофестивалями, потому что когда несколько фестивалей проходят в одно время, то производитель не знает, куда направить свои стопы. Хочется и туда попасть, и туда. А мы определили, что это еще не последний месяц, но уже подводим некие итоги. Какая особенность у фестиваля в 2022 году? Юрий Царев:

У кинофестиваля «Лістапад» есть уже своя история, свои фишки. Понятное дело, что один год и один фестиваль не похож на другой фестиваль и другой год. В этом году у «Лістапада» есть свои нюансы, особенности?

Владимир Карачевский:

Конечно, есть. У нашего фестиваля «Лістапад» были особенности, что чаще всего приезжали победители прошлых фестивалей. Кроме того, у нас есть специальная программа фестиваля, внутри фестиваля есть еще один маленький фестивальчик, конкурс работ для детско-юношеской аудитории «Лістападзік». Особенность, что фестиваль не только для умных, высоколобых, но и для семей, детей. То есть фестиваль – это праздник для всех. Фестиваль имел разные концепции. Могу сказать, что в этом году у нас отличие, во-первых, мы второй год подряд собираем заявки со всего мира. В этом году у нас рекордное количество заявок, 1 360 заявок, 89 стран подало. Юлия Самусенко:

Все примут участие или будет отбор?

Владимир Карачевский:

Не все. Но то, что такое огромное количество стран, такое количество заявок – это впервые. Самое приятное, что наш фестиваль востребован и интересен. Это очень важно. Юрий Царев:

Я ошарашен, потому что это уникальное количество заявок. Какие основные страны? Из каких стран пришли заявки? Владимир Карачевский:

Все крупные игроки мирового рынка подали десятки заявок. Это и Россия, Индия, Китай, США, некоторые европейские государства. Самое интересное, что самое большое количество заявок подал Иран, более 100 заявок. Страны Ближнего Востока, подали заявки страны самые необычные, какие-то маленькие государства, островные государства. Представлены все континенты, и ближние соседи, и дальние соседи. Поэтому фестиваль в любом случае уже является международным, потому что у нас 10 стран подали, и мы объявили международный, есть из чего выбирать. У отборщиков непростая работа предстоит.

Юрий Царев:

Они все картины должны просмотреть? Владимир Карачевский:

Во-первых, должны соответствовать критериям. В этом году слоган фестиваля «Истинные ценности». То есть фильмы должны соответствовать этому слогану. Это тема семьи, родины, взаимоотношений людей, добра, мира. Мы нацелены на то, что наш фестиваль должен не разрушать сознание людей, а созидать и объединять. Поэтому и фильмы будут по-настоящему зрительские, будут давать людям надежду. Как убеждают мои отборщики, да, будут и сложные фильмы, но депрессивных фильмов, которые будут убивать у человека надежду не будет. Каждый фильм все равно оставляет человеку кусочек веры. Я считаю, это очень важно в наше время. Сколько фильмов представят отечественные режиссеры?

Юлия Самусенко:

Сколько фильмов представят отечественные режиссеры? Владимир Карачевский:

Где-то 10 фильмов было подано от Беларуси. Как государственные, так и частные компании. Сейчас отборщики определяет свое слово, я думаю, что 5-6 фильмов будет в конкурсной программе. Это не только фильмы киностудии «Беларусьфильм». Вы задавали вопрос, в чем особенность этого года. В этом году мы хотим большое внимание уделить белорусским кинематографистам, у нас будет день белорусского кино, где мы представим кинопродукцию, снятую за последние годы. Презентовать то, чем мы сейчас занимаемся. Может, широкому зрителю не очень известно, что мы разрабатываем какие-то новые темы. Мы создаем национальные фильмы, сейчас идет большая работа. Мы сейчас предлагаем нашим партнерам входить в копродукцию. В этом году будет довольно интересный белорусский день. Мы надеемся, что на красной дорожке будут наши мэтры, известные артисты, кинопродюсеры. Мы собираем наше киносообщество и хотим, чтобы мы выступали единым фронтом. Также в этом году особенность, что мы делаем большой упор на молодежные программы. У нас планируются питчинги, презентации режиссерских супликаций, мы выбираем себе идеи для фильмов, ищем перспективных ребят. Для этого будут проходить питчинги, будут международные эксперты, мастер-классы, творческие встречи. Молодежь для нас имеет очень большое значение.

Юрий Царев:

Они будут в рамках конкурсной программы проходить? Владимир Карачевский:

Это отдельное мероприятие. Есть питчинги с призовым фондом, об этом можно более подробно почитать на наших сайтах, в регламентах наших. Будут питчинги, на которых мы будем выбирать предложения для копродукции с Беларусью. Кроме того, будет отдельная программа молодежного короткого метра. Мы надеемся, что молодежь представить интересные работы, потому что мы хотим понимать, с кем мы будем завтра работать, кто придет нам на смену. Мы хотим, чтобы фестиваль был не только смотром достижений, а деловой площадкой для будущих перспектив. Где будет проходить фестиваль? Юрий Царев:

На каких площадках пройдет сам фестиваль?

Владимир Карачевский:

Это традиционные наши площадки. Церемония открытия и закрытия – кинотеатр «Москва», программа игрового кино – кинотеатр «Центральный», в «Пионере» будет «Лістападзік» и документальное кино. В кинотеатре «Беларусь» – анимационное кино. В прошлом году был конкурс молодежного кино, в этом году решили сделать конкурс анимационного кино, а молодежное вынести вне конкурса. У нас будет предоставлена площадка киностудией «Беларусьфильм», возможно, некоторые мероприятия пройдут на базе Дома кино. Юрий Царев:

Мне кажется, что фестиваль еще и надежда, потому что в последнее время бытует такое мнение, что кино для студий (вы назвали большое количество поданных заявок) постепенно умирает, все уходит на стриминговые сервисы, которые сами снимают картины, сериалы, они захватывают рынок. А тут получается, что вы чашу весов смещаете в другую сторону, доказывая, что кино существует, что студии работают, что широкий метр – это популярно, что народ в кинотеатры пойдет. Какая мировая картина в кинематографе?