Экскурсия с квестом. В этом музее нашли необычный подход, чтобы заинтересовать посетителей
Новости Беларуси. В эти осенние дни отмечают праздник и работники культуры. Поэтому побывав в Молодечно, мы решили заглянуть и в Минский областной краеведческий музей, чтобы узнать, чем наполнена жизнь научных сотрудников и экскурсоводов учреждения, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
В своей работе сотрудники музея всегда находят место творчеству и креативным идеям.
Ангелина Валькович, корреспондент:
Я заметила, что у вас находятся такие ящики, коробочки, для сего это предназначено?
Татьяна Березовец, старший научный сотрудник Минского областного краеведческого музея:
Помимо того, что у нас существуют традиционные экскурсии, мы идем в ногу со временем, у нас создан квест. Приходят люди, мы выдаем задание. Вы видите один из элементов. Я вас предлагаю засунуть туда ручки, на ощупь определить, что это за предмет. На витрине вы должны найти, как назывался этот предмет.
Ангелина Валькович:
Это кувшин.
Татьяна Березовец:
Заглядывайте в аннотацию, у вас подсказка. Согласно заданию, вам дается буква отсюда, вы вписываете в свою бумажку. Есть различные задания, где-то математические, где-то ребусы. Они все разные. Где-то даже баночка, где надо прочитать букву, не открывая ее.
Не пропустила я и мастер-класс по изготовлению браслета-украшения, который вязался нашими предками в далекие времена.
Татьяна Березовец:
Берем длинную полосочку, завязываем на одном кончике узелок, думаем только о хорошем.
Областной музей был создан в 1959 году. С того времени экспозиции постоянно пополняются, а преданные делу сотрудники, сохраняя и приумножая культурное наследие, занимаются просвещением не только детского, но и взрослого населения.
Ольга Шилько, заместитель директора по научной работе Минского областного краеведческого музея:
Работа музейщика, наверное, самая интересная, благородная. Потому что мы должны собрать, сохранить, наше культурное наследие. Это самое главное для нашего будущего.
Так совпало, что сотрудников таких разных сфер, как архивное и музейное дело, объединяет одна общая цель – сохранение наследия белорусского народа. А значит важность этих профессий неоспорима.
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