Экскурсия с квестом. В этом музее нашли необычный подход, чтобы заинтересовать посетителей

Новости Беларуси. В эти осенние дни отмечают праздник и работники культуры. Поэтому побывав в Молодечно, мы решили заглянуть и в Минский областной краеведческий музей, чтобы узнать, чем наполнена жизнь научных сотрудников и экскурсоводов учреждения, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. В своей работе сотрудники музея всегда находят место творчеству и креативным идеям. Ангелина Валькович, корреспондент:

Я заметила, что у вас находятся такие ящики, коробочки, для сего это предназначено?

Татьяна Березовец, старший научный сотрудник Минского областного краеведческого музея:

Помимо того, что у нас существуют традиционные экскурсии, мы идем в ногу со временем, у нас создан квест. Приходят люди, мы выдаем задание. Вы видите один из элементов. Я вас предлагаю засунуть туда ручки, на ощупь определить, что это за предмет. На витрине вы должны найти, как назывался этот предмет. Ангелина Валькович:

Это кувшин.

Татьяна Березовец:

Заглядывайте в аннотацию, у вас подсказка. Согласно заданию, вам дается буква отсюда, вы вписываете в свою бумажку. Есть различные задания, где-то математические, где-то ребусы. Они все разные. Где-то даже баночка, где надо прочитать букву, не открывая ее. Не пропустила я и мастер-класс по изготовлению браслета-украшения, который вязался нашими предками в далекие времена.

Татьяна Березовец:

Берем длинную полосочку, завязываем на одном кончике узелок, думаем только о хорошем. Областной музей был создан в 1959 году. С того времени экспозиции постоянно пополняются, а преданные делу сотрудники, сохраняя и приумножая культурное наследие, занимаются просвещением не только детского, но и взрослого населения.