«Наша гордость, достояние». В каком музее Беларуси можно посмотреть на Слуцкие пояса?
Новости Беларуси. В эти осенние дни отмечают праздник и работники культуры. Поэтому, побывав в Молодечно, мы решили заглянуть и в Минский областной краеведческий музей, чтобы узнать, чем наполнена жизнь научных сотрудников и экскурсоводов учреждения, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.
Ольга Шилько, заместитель директора по научной работе Минского областного краеведческого музея:
День музеев празднуется 18 мая. Иногда некоторые люди, рожденные в этот день, могут выбрать себе эту профессию, как я, например. Случилось это давно, в 1995 году. Я закончила музейное отделение исторического факультета БГУ, потом пришла работать в музей. У нас достаточно большой фонд предметов, мы собрали более 80 000 предметов, из них 52 000 – основного, 28 000 – вспомогательного научного фонда.
Кстати, несмотря на название музея, расположен он в Молодечно. Ежегодно здесь проводятся выставки и занятия на различные тематики.
Ольга Шилько:
В постоянной исторической экспозиции истории Минщины с древнейших времен до начала ХХ века много интереснейших экспонатов. Хочу сделать упор на Слуцкий пояс – это наша гордость, достояние не только нашего музея, но и всей нашей республики. Чтобы прикоснуться к нашему раритету, нам надо воспользоваться перчатками. Что такое Слуцкий пояс? Это обязательный элемент шляхетского костюма. Мы видим картинку, это верхняя одежда шляхтича. Напоминаем нам плащ с разрезными рукавами. Так обязательно должен быть подпоясан таким полотном. Очень красивым. Длина 4 метра, 30 сантиметров ширина. Каждый Слуцкий пояс имел три составляющих: середник полосатенький, два конца, которые заканчивались обычно парными рисунками, в конце пояс украшался бахромой. Тончайший, двусторонний. Одна сторона золотая, вторая темная для буднего дня. Обращаю ваше внимание на метку, которая есть в уголочке, метка Слуцк.
Ангелина Валькович, корреспондент:
Пояс, который у меня сейчас находится в руках, изготовлен уже в современном мире на предприятии «Слуцкие пояса». Ткачеством в старину занимались мужчины, потому что это был трудоемкий процесс. Женщины лишь помогали, навивали золотную нить на шелковую. Для зрителей мы решили провести мастер-класс и показать, как завязывается Слуцкий пояс.
Ольга Шилько:
Мы используем аналог пояса. Сначала обвиваем вокруг талии. Это мужской пояс.
Краеведческий музей Минской области собрал большую коллекцию экспонатов и не обошел вниманием традиционные религии, распространенные на территории Беларуси. Коллекция христианства содержит иконы, культовые предметы и документы.
Ангелина Валькович:
Еще одним уникальным музейным предметом является католический орнат. Музейный сотрудник расскажет нам, в чем его особенность.
Татьяна Березовец, старший научный сотрудник Минского областного краеведческого музея:
Почему мы всегда заостряем на нем внимание? Потому что церковное облачение, много символики, традиции, в основном орнаты шились из дорогих тканей, бархат, парча. Но в данном случае его уникальность в том, что были вытканы тонкие народные пояса с орнаментом. По лекалу был выложен этот орнат. Благодарные прихожане подарили ксендзу такой уникальный предмет. Здесь есть вышитая надпись от благодарных прихожан ксендзу. Он уникальный, такого больше не существует.
Как архивисты ремонтируют документы? Побывали на мастер-классе – подробнее здесь.