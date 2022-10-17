«Наша гордость, достояние». В каком музее Беларуси можно посмотреть на Слуцкие пояса?

Новости Беларуси. В эти осенние дни отмечают праздник и работники культуры. Поэтому, побывав в Молодечно, мы решили заглянуть и в Минский областной краеведческий музей, чтобы узнать, чем наполнена жизнь научных сотрудников и экскурсоводов учреждения, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Ольга Шилько, заместитель директора по научной работе Минского областного краеведческого музея:

День музеев празднуется 18 мая. Иногда некоторые люди, рожденные в этот день, могут выбрать себе эту профессию, как я, например. Случилось это давно, в 1995 году. Я закончила музейное отделение исторического факультета БГУ, потом пришла работать в музей. У нас достаточно большой фонд предметов, мы собрали более 80 000 предметов, из них 52 000 – основного, 28 000 – вспомогательного научного фонда. Кстати, несмотря на название музея, расположен он в Молодечно. Ежегодно здесь проводятся выставки и занятия на различные тематики.

Ольга Шилько:

В постоянной исторической экспозиции истории Минщины с древнейших времен до начала ХХ века много интереснейших экспонатов. Хочу сделать упор на Слуцкий пояс – это наша гордость, достояние не только нашего музея, но и всей нашей республики. Чтобы прикоснуться к нашему раритету, нам надо воспользоваться перчатками. Что такое Слуцкий пояс? Это обязательный элемент шляхетского костюма. Мы видим картинку, это верхняя одежда шляхтича. Напоминаем нам плащ с разрезными рукавами. Так обязательно должен быть подпоясан таким полотном. Очень красивым. Длина 4 метра, 30 сантиметров ширина. Каждый Слуцкий пояс имел три составляющих: середник полосатенький, два конца, которые заканчивались обычно парными рисунками, в конце пояс украшался бахромой. Тончайший, двусторонний. Одна сторона золотая, вторая темная для буднего дня. Обращаю ваше внимание на метку, которая есть в уголочке, метка Слуцк.

Ангелина Валькович, корреспондент:

Пояс, который у меня сейчас находится в руках, изготовлен уже в современном мире на предприятии «Слуцкие пояса». Ткачеством в старину занимались мужчины, потому что это был трудоемкий процесс. Женщины лишь помогали, навивали золотную нить на шелковую. Для зрителей мы решили провести мастер-класс и показать, как завязывается Слуцкий пояс. Ольга Шилько:

Мы используем аналог пояса. Сначала обвиваем вокруг талии. Это мужской пояс. Краеведческий музей Минской области собрал большую коллекцию экспонатов и не обошел вниманием традиционные религии, распространенные на территории Беларуси. Коллекция христианства содержит иконы, культовые предметы и документы. Ангелина Валькович:

Еще одним уникальным музейным предметом является католический орнат. Музейный сотрудник расскажет нам, в чем его особенность.