«Пришли в детский дом». С чего начать процесс усыновления ребёнка и что может стать причиной отказа?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Людям кажется, что усыновить ребенка – это достаточно просто. То есть пришел в детский дом и забрал ребенка себе. Анна, как на самом деле происходит этот процесс? Насколько он тяжелый или простой?

Анна Бардиян, заместитель начальника отдела воспитательной и идеологической работы, охраны детства управления по образованию администрации Первомайского района Минска:

Не совсем он, конечно, сложный, но и не простой. Не просто так люди пришли в детский дом и выбрали ребенка, его забрали. Для начала кандидаты в усыновители обращаются в отдел образования по месту жительства. Если они по вопросу усыновления, им выдается перечень документов, которые необходимо собрать. Они проходят процедуру так называемой проверки на привлечение к ответственности, наличие судимостей. О том, лишались они родительских прав или не лишались. Опять же, они проходят медицинское обследование о состоянии здоровья. Это тоже очень важно. Изучаются их жилищно-бытовые условия. Потом эти кандидаты направляются для прохождения курсовой подготовки кандидатов в усыновители, где с ними работают психологи. И вот только после наличия всех положительных заключений им выдается направление на знакомство с ребенком. Ольга Шерснева:

А как вообще часто отказывают людям? Например, человек хочет, ему отказывают в усыновлении.

Анна Бардиян:

Для отказа, конечно, должны быть какие-то серьезные причины. Если состояние здоровья не позволяет, не созданы жилищные условия. Либо чаще всего бывает – это когда не прошли психологическую подготовку. То есть не готовы. Но это не значит, что если отказали, то уже – все. Бывает не готовы какое-то время. Но говорят: «Попробуйте еще через год. Может, просто вы еще не готовы». Вот таким образом.