По какой причине чаще дети становятся сиротами или остаются без попечения родителей? Спросили у специалиста

Александра Каштанова , ведущая ток-шоу: По какой причине чаще всего дети становятся сиротами или же остаются без попечения родителей?

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Елена Головнева, заместитель начальника управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Беларуси:

Есть, конечно, объективная причина – это когда ребенок теряет обоих родителей, либо единственного родителя. И это категория дети-сироты. Но основную массу детей, утративших родительскую опеку, конечно, составляют дети, чьи родители ненадлежащим образом исполняют родительские обязанности. И поэтому решениями суда такие родители лишаются родительских прав. Дети получают статус детей, оставшихся без попечения родителей. К сожалению, в общей численности детей сиротской категории, эта категория детей преобладает над той категорией, когда дети становятся по объективным причинам, в связи со смертью родителей, сиротами.

Есть еще группа детей, у которых родители не могут выполнять родительские обязанности по состоянию здоровья. И такие детки, по решению суда, отобраны у родителей без лишения родительских прав. Но их тоже достаточно малая доля в общей численности детей сиротской категории.