«Пришла яблок взять и щуку». Что можно купить на сельхозярмарке около Дворца спорта?

Новости Беларуси. От свежего мяса до сезонных овощей. В столице на площадке у Дворца спорта развернулась большая ярмарка «Мiнскi кiрмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прилавках исключительно отечественный товар. Выбор на любой вкус. Одни выстраиваются в очередь за мясными изделиями, другие уходят с мешками картофеля. Помимо сельчан, товары на крупнейшем сезонном рынке представили и белорусские промышленники.

Сегодня пришла яблок взять и щуку. Щуку уже купила.

Мы на ярмарке впервые, просто в полном восторге! Мы приехали к вам из России, Ростовская область.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Мы всех приглашаем приехать на наш «Мiнскi кiрмаш». Да, действительно, уже не первый год мы его делаем основным, центральным на нашей площади, потому что люди уже привыкли к этой площадке. У нас есть все! Полностью 100 % импортозамещение, которое возможно вырастить на нашей белорусской земле, мы обязательно выращиваем. Потому что у нас люди труда, у нас люди очень любят свою страну, землю, поэтому могут вырастить очень много хорошего, того, что мы приобретаем.