«Пришла яблок взять и щуку». Что можно купить на сельхозярмарке около Дворца спорта?
Новости Беларуси. От свежего мяса до сезонных овощей. В столице на площадке у Дворца спорта развернулась большая ярмарка «Мiнскi кiрмаш», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На прилавках исключительно отечественный товар. Выбор на любой вкус. Одни выстраиваются в очередь за мясными изделиями, другие уходят с мешками картофеля. Помимо сельчан, товары на крупнейшем сезонном рынке представили и белорусские промышленники.
Сегодня пришла яблок взять и щуку. Щуку уже купила.
Мы на ярмарке впервые, просто в полном восторге! Мы приехали к вам из России, Ростовская область.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы всех приглашаем приехать на наш «Мiнскi кiрмаш». Да, действительно, уже не первый год мы его делаем основным, центральным на нашей площади, потому что люди уже привыкли к этой площадке. У нас есть все! Полностью 100 % импортозамещение, которое возможно вырастить на нашей белорусской земле, мы обязательно выращиваем. Потому что у нас люди труда, у нас люди очень любят свою страну, землю, поэтому могут вырастить очень много хорошего, того, что мы приобретаем.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Сегодняшним мероприятием начинается цикл сельскохозяйственных ярмарок, которые проходят по всей республике. Здесь можно купить все. Кроме того, можно, конечно, и отдохнуть. Здесь представлен общепит. В целом можно приходить семьями, гулять, закупаться и отдыхать на этой ярмарке.
Настроение для удачных покупок добавляют выступления творческих коллективов. «Мiнскi кiрмаш» продолжит работу и завтра, 24 сентября, с 11 до 19 часов.