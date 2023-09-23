Сезон осенних субботников начался в Минске. Присоединиться к марафону чистоты могут все желающие

Новости Беларуси. В Минске начался осенний марафон чистоты и благоустройства. Как и принято осенью, горожане убирают придворовые территории, зеленые зоны, парки и скверы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Традиционно субботнику сопутствуют полезные мероприятия. Например, сегодня, 23 сентября, в Московском и Партизанском районах местным жителям предоставили возможность без проблем утилизировать ненужную бытовую технику.