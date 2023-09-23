Сезон осенних субботников начался в Минске. Присоединиться к марафону чистоты могут все желающие
Новости Беларуси. В Минске начался осенний марафон чистоты и благоустройства. Как и принято осенью, горожане убирают придворовые территории, зеленые зоны, парки и скверы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционно субботнику сопутствуют полезные мероприятия. Например, сегодня, 23 сентября, в Московском и Партизанском районах местным жителям предоставили возможность без проблем утилизировать ненужную бытовую технику.
Елена Юшкевич, мастер ЖЭУ № 5 Московского района Минска:
Очень рады работать на свежем воздухе, хорошая погода сегодня. Рады делать наш город, нашу столицу чище. Также ждем помощи от наших уважаемых активных жителей.
Екатерина Сидоренко, заместитель директора ЖКХ № 1 Московского района Минска:
Следующая суббота у нас пройдет на улице Льва Сапеги, 9. К нам присоединится Департамент охраны с кинологом, который покажет и расскажет нам, как управлять своей собакой, покажет несколько трюков. К нам присоединится «Фауна города», которая также расскажет о правилах содержания и выгула домашних животных, а также о своей организации.
Присоединиться к субботникам могут все желающие. Узнать адреса и время их проведения можно на информационных ресурсах столичного ЖКХ.