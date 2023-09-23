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Можно спровоцировать морщины! Вот почему лучше не злоупотреблять ручным массажем лица

23 сентября 2023 12:30
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Юлия Самусенко, СТВ:
Сегодня поговорим об очень приятной процедуре для лица. Это профессиональный ручной массаж. Расскажите, что это вообще такое, кому эта процедура показана?

Можно спровоцировать морщины! Вот почему лучше не злоупотреблять ручным массажем лица-1

Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:
Массаж ручной, профессиональный, если мы говорим о массаже лица, является косметической процедурой. Но в то же время это спа-процедура, это действительно очень-очень приятно. Она обладает легким омолаживающим эффектом. В первую очередь за счет своих лимфодренажных свойств. Мы убираем отечность, и человеку, во-первых, очень приятно, а во-вторых, видит он эффект некоторой подтянутости кожи, улучшается микроциркуляция за счет механического воздействия. Кроме того, человек еще и отдохнул, ему было очень-очень приятно. Это хорошая процедура, но, к сожалению, рассчитывать на какие-то сверх омолаживающие свойства не стоит.

«Можно растянуть кожу и иметь достаточно серьезные последствия в виде птоза»

Юлия Самусенко:
Есть такое мнение, что ручным массажем для лица можно себе как-то оттачивать скулы, делать модные углы Джоли. Насколько это правда или это определенный маркетинговый ход?

Екатерина Мазынская:
Да, улучшить внешний вид можно. Но сделать себе углы Джоли (следует понимать, что углы – это костные образования) с помощью массажей нельзя. И самое ужасное, что последователи этих методик, особенно, если самостоятельно изучить и начать делать, можно растянуть кожу и иметь достаточно серьезные последствия в виде птоза. Потому что массаж – это достаточно серьезная процедура, которой нужно обучаться, нужно знать, в каких направлениях какие участки массировать, какие приемы применять.

Можно спровоцировать морщины! Вот почему лучше не злоупотреблять ручным массажем лица-4

Юлия Самусенко:
С какого возраста можно начать делать массаж лица?

Екатерина Мазынская:
К этой процедуре нет возрастных ограничений. Чаще всего обращаются женщины, которые хотят остановить время, улучшить свой внешний вид и несколько омолодиться, начиная лет с 25-30.

Мышцы массаж не выключают: стоит нам немножко поморщиться – все морщинки вернутся назад

Юлия Самусенко:
С легкими морщинками поможет справиться массаж лица или он только разогреет кожу, улучшит кровообращение, как-то напитает ее?

Можно спровоцировать морщины! Вот почему лучше не злоупотреблять ручным массажем лица-7

Екатерина Мазынская:
С легкими морщинками сразу после процедуры может и справится на недолгое время. За счет того, что во время массажа у нас улучшается микроциркуляция и происходит отек кожи, которую массировали. Соответственно, когда человек только-только встал с массажа, он весь такой разглаженный, налитый, как наливное яблочко, мелкие морщинки менее заметны или совсем исчезают, но, к сожалению, это временно. Потому что чаще всего наши мелкие морщинки обусловлены мимической активностью мышц. Мышцы массаж не выключают, соответственно, стоит нам немножко поулыбаться, поморщиться или позлиться – все морщинки вернутся назад.

Юлия Самусенко:
Какие есть противопоказания к проведению этой процедуры?

Екатерина Мазынская:
Противопоказаний немного, так как это процедура легкая, обладающая легким эффектом. Кому не стоит делать эту процедуру? Людям, у которых есть высыпания на коже лица. Есть специальный криомассаж для таких пациентов, когда он происходит при помощи азота. Такая процедура им показана. Также не рекомендуется пациентам с розацеа. Потому что эта процедура улучшает кровообращение, а в данном случае с таким диагнозом кровообращение в зоне лица лучше не улучшать очень сильно и интенсивно. Герпетические высыпания на губах или в зоне воздействия также являются противопоказанием, обострение хронических заболеваний. ОРВИ, ОРЗ – тоже лучше воздержаться, выздороветь и сделать эту приятную процедуру.

Юлия Самусенко:
Как часто можно делать массаж лица? Это курсовая процедура, чтобы увидеть заметный эффект, сколько понадобиться процедур?

Можно спровоцировать морщины! Вот почему лучше не злоупотреблять ручным массажем лица-10

Екатерина Мазынская:
Массаж лица – это курсовая процедура, обычно рекомендуется 10 процедур провести с регулярностью два раза в неделю. Тогда этот эффект лимфодренажа, ради которого чаще всего мы рекомендуем эту процедуру, достаточно долго продержится. И кожа, возможно, станет глаже, чаще процедуру массажа закрываем какой-то маской. Она может быть лифтинговая, кремовая, разные виды масок наносим на лицо, улучшая внешний вид.

Если попасть в руки к неумелому специалисту можно спровоцировать возрастные изменения раньше, чем они могли наступить

Юлия Самусенко:
Сколько продлится эффект от этой процедуры?

Можно спровоцировать морщины! Вот почему лучше не злоупотреблять ручным массажем лица-13

Екатерина Мазынская:
Эффект после курса проведенных процедур сохраняется несколько недель, и затем можно такой курс повторять. Но также косметическим массажем не стоит злоупотреблять. У меня часто бывают пациенты, которые приходят расстроенные, несколько обиженные на себя, на жизнь и на косметиков, косметологов, которые проводили курс массажа. Они говорят: «Доктор, скажите, как так получилось? Мне 40 лет, с 30 лет я постоянно провожу процедуру массажа, больше ничего не делаю. Почему у меня настолько выражен птоз?» Все очень просто: если делать слишком много массажа лица, кожа растягивается. Кроме того, если попасть в руки к неумелому специалисту по массажу, можно разбить наши драгоценные глубокие и поверхностные жировые компартменты, на которых и держится наше личико, и мы видим эффект молодого лица, эффект лифтинга. Если это неумело помассировать, можно их разбить, деформировать и в результате спровоцировать возрастные изменения раньше, чем они могли наступить.

# Косметология # общество # Фотофакт

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