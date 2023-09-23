Можно спровоцировать морщины! Вот почему лучше не злоупотреблять ручным массажем лица

Юлия Самусенко, СТВ:

Сегодня поговорим об очень приятной процедуре для лица. Это профессиональный ручной массаж. Расскажите, что это вообще такое, кому эта процедура показана?

Екатерина Мазынская, врач-косметолог 1-й категории:

Массаж ручной, профессиональный, если мы говорим о массаже лица, является косметической процедурой. Но в то же время это спа-процедура, это действительно очень-очень приятно. Она обладает легким омолаживающим эффектом. В первую очередь за счет своих лимфодренажных свойств. Мы убираем отечность, и человеку, во-первых, очень приятно, а во-вторых, видит он эффект некоторой подтянутости кожи, улучшается микроциркуляция за счет механического воздействия. Кроме того, человек еще и отдохнул, ему было очень-очень приятно. Это хорошая процедура, но, к сожалению, рассчитывать на какие-то сверх омолаживающие свойства не стоит. «Можно растянуть кожу и иметь достаточно серьезные последствия в виде птоза» Юлия Самусенко:

Есть такое мнение, что ручным массажем для лица можно себе как-то оттачивать скулы, делать модные углы Джоли. Насколько это правда или это определенный маркетинговый ход? Екатерина Мазынская:

Да, улучшить внешний вид можно. Но сделать себе углы Джоли (следует понимать, что углы – это костные образования) с помощью массажей нельзя. И самое ужасное, что последователи этих методик, особенно, если самостоятельно изучить и начать делать, можно растянуть кожу и иметь достаточно серьезные последствия в виде птоза. Потому что массаж – это достаточно серьезная процедура, которой нужно обучаться, нужно знать, в каких направлениях какие участки массировать, какие приемы применять.

Юлия Самусенко:

С какого возраста можно начать делать массаж лица? Екатерина Мазынская:

К этой процедуре нет возрастных ограничений. Чаще всего обращаются женщины, которые хотят остановить время, улучшить свой внешний вид и несколько омолодиться, начиная лет с 25-30. Мышцы массаж не выключают: стоит нам немножко поморщиться – все морщинки вернутся назад Юлия Самусенко:

С легкими морщинками поможет справиться массаж лица или он только разогреет кожу, улучшит кровообращение, как-то напитает ее?

Екатерина Мазынская:

С легкими морщинками сразу после процедуры может и справится на недолгое время. За счет того, что во время массажа у нас улучшается микроциркуляция и происходит отек кожи, которую массировали. Соответственно, когда человек только-только встал с массажа, он весь такой разглаженный, налитый, как наливное яблочко, мелкие морщинки менее заметны или совсем исчезают, но, к сожалению, это временно. Потому что чаще всего наши мелкие морщинки обусловлены мимической активностью мышц. Мышцы массаж не выключают, соответственно, стоит нам немножко поулыбаться, поморщиться или позлиться – все морщинки вернутся назад. Юлия Самусенко:

Какие есть противопоказания к проведению этой процедуры? Екатерина Мазынская:

Противопоказаний немного, так как это процедура легкая, обладающая легким эффектом. Кому не стоит делать эту процедуру? Людям, у которых есть высыпания на коже лица. Есть специальный криомассаж для таких пациентов, когда он происходит при помощи азота. Такая процедура им показана. Также не рекомендуется пациентам с розацеа. Потому что эта процедура улучшает кровообращение, а в данном случае с таким диагнозом кровообращение в зоне лица лучше не улучшать очень сильно и интенсивно. Герпетические высыпания на губах или в зоне воздействия также являются противопоказанием, обострение хронических заболеваний. ОРВИ, ОРЗ – тоже лучше воздержаться, выздороветь и сделать эту приятную процедуру. Юлия Самусенко:

Как часто можно делать массаж лица? Это курсовая процедура, чтобы увидеть заметный эффект, сколько понадобиться процедур?

Екатерина Мазынская:

Массаж лица – это курсовая процедура, обычно рекомендуется 10 процедур провести с регулярностью два раза в неделю. Тогда этот эффект лимфодренажа, ради которого чаще всего мы рекомендуем эту процедуру, достаточно долго продержится. И кожа, возможно, станет глаже, чаще процедуру массажа закрываем какой-то маской. Она может быть лифтинговая, кремовая, разные виды масок наносим на лицо, улучшая внешний вид. Если попасть в руки к неумелому специалисту можно спровоцировать возрастные изменения раньше, чем они могли наступить Юлия Самусенко:

Сколько продлится эффект от этой процедуры?