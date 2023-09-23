Белорусские зенитчики проверили боеготовность на российском полигоне Телемба. Там завершился второй этап тактического учения с зенитными ракетными войсками ВВС и войск ПВО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прибыв на место маневров, белорусские военные заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне. Они настроили и приняли технику, проверив все параметры, которые влияют на стрельбу. В условиях сложной обстановки из ракетных комплексов С-300 необходимо было уничтожить воздушные цели условного противника, которые имитировали современные крылатые ракеты.

Действия на полигоне разворачивались с учетом опыта проведения специальной военной операции в Украине.

Дмитрий Михолап, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Вооруженных Сил Беларуси:

На данном этапе была смоделирована дуэльная ситуация, в ходе которой один зенитно-ракетный дивизион на конкретном участке выполнял задачу по поражению воздушных целей со сменой расчетов. В качестве мишеней, обозначающих воздушного противника, использовались высокоскоростные высотные цели типа «Стриж» со скоростью до 800 м/с, а также новые беспилотные комплексы мишенные «Банкет».

Боевые стрельбы расчета зенитно-ракетных войск прошли успешно. Воинский контингент белорусских зенитчиков продемонстрировал слаженность и высокое мастерство.

Евгений Колыхан, командир зенитного ракетного дивизиона Вооруженных Сил Беларуси:

Получили колоссальный опыт при работе по беспилотным летательным аппаратам. Будем применять этот опыт, передавать его нашим товарищам при выполнении задач как боевого дежурства, так и в повседневной деятельности.

Павел Гребенчук, заместитель командира 15-й зенитной ракетной бригады Вооруженных Сил Беларуси:

Это было для нас достаточно волнительное мероприятие, но здесь мы показали, на что способны, что мы готовы защитить наше воздушное пространство. Не только наше, но и Союзного государства.