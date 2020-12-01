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Прирост за сутки – 1572 человека. Статистика Минздрава по коронавирусу на 1 декабря

01 декабря 2020 10:51
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Новости Беларуси. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1572 пациента с COVID-19, выписаны – 893, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Последнюю статистику опубликовал Минздрав.  

Прирост за сутки – 1572 человека. Статистика Минздрава по коронавирусу на 1 декабря-1

Всего с начала пандемии зарегистрированы 138 219 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 115 587 пациентов, умерли 1166 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.  

Прирост за сутки – 1572 человека. Статистика Минздрава по коронавирусу на 1 декабря-4

За минувшие сутки выполнен 9561 тест. Всего их проведено почти 3 миллиона 280 тысяч.  

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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