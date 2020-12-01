Прирост за сутки – 1572 человека. Статистика Минздрава по коронавирусу на 1 декабря

Новости Беларуси. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1572 пациента с COVID-19, выписаны – 893, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Последнюю статистику опубликовал Минздрав.