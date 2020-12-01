У вас нет настроения, появилась апатия и хочется постоянно спать? Врач-психотерапевт рассказывает, почему это происходит
С наступлением зимы зачастую и на душе становится мрачно и тоскливо. Плохая погода и недостаток солнечного света может вызвать сезонное аффективное расстройство, которым по данным Всемирной организации здравоохранения, страдает каждый пятый человек на земле. Американский психотерапевт Альфред Леви назвал это состояние осенний блюз. Что же вызывает сезонную депрессию?
Екатерина Захарьева, врач-психотерапевт медицинского центра «Нордин»:
Сезонное аффективное расстройство – одна из разновидностей рекуррентного депрессивного расстройства. Это изменение уровня мелатонина в крови. Когда снижается длительность светового дня, то, соответственно, меняется уровень мелатонина в крови и это вызывает все расстройства. Депрессивные симптомы – это снижение настроения, умственной активности, появление апатии, у людей появляются уничижительные мысли в отношении себя. Людям постоянно хочется спать и повышается аппетит. Самое ужасное для женщин – это то, что тянет на легко усваиваемые углеводы. Поэтому аффективное расстройство часто заканчивается изменением фигуры в том числе.
Некоторые рассматривают как состояние, которое необходимо лечить. Кто-то говорит, что достаточно только светотерапии.
Светотерапия – эффективный способ при борьбе с сезонной депрессией, при которой человек подвергается воздействию света высокой интенсивности. Как правило, процедура занимает от одного до двух часов в день. Иногда врачом могут быть использованы короткие периоды воздействия светом более высокой интенсивности. Это простое лечение, которое может обеспечить успех, подобный назначаемым антидепрессантам.
Екатерина Захарьева:
Как профилактика – побольше находиться на улице, хоть сейчас солнца мало, но, тем не менее, стараться ловить последние лучи, принимать витамин D. А в тяжелых случаях, когда это не помогает, добавляют антидепрессанты. Надо чтобы было необходимое количество белка в рационе.
Лениться зимой из-за недостатка солнечного света – это нормально. Сезонное аффективное расстройство отличается от хандры более серьезными симптомами: человеку не хватает энергии, ему сложно довести начатое до конца – все это приводит к чувству безнадежности.
Екатерина Захарьева:
Конец ноября – начало декабря – самое угрожаемое время по развитию аффективного расстройства, потому что сейчас низкая продолжительность светового дня, и в это время надо быть особенно осторожными, потому что сейчас это расстройство может стартовать. Особенно это актуально для Беларуси, потому что в последнее время у нас очень мало солнечных дней, зима перестала быть зимой, а лето перестало быть летом, даже летом у нас не так много солнца, как хотелось бы, поэтому я думаю, что в Беларуси будет еще больше аффективных расстройств, чем было в предыдущие годы. А если вы чувствуете, что у вас нет сил, чтобы справиться с этим состоянием, то, возможно, необходимо обратиться к врачу. Потому что нелеченное аффективное расстройство может привести к затяжной депрессии.
*На правах рекламы.