В коллективных договорах организаций могут произойти изменения. О каких спорных моментах идёт речь?
Что сейчас показывают профсоюзные рейды, какая ситуация на столичных предприятиях в условиях второй волны пандемии, а также что обсуждают на диалоговых площадках и быть ли традиционным новогодним акциям? Об этом и многом другом в студии «Большого города» поговорили с председателем Минского городского объединения организации профсоюзов Александром Щековичем.
Илона Волынец, ведущая:
Президент поручил расставить все точки в вопросе, связанном с коллективными договорами. О каких спорных моментах идет речь?
Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:
Есть пресловутая 365-я статья Трудового кодекса, где действия коллективного договора распространяются на всех работников, хотя заключает данный коллективный договор, представляет со стороны работников, подписывает председатель профсоюзного комитета.
Илона Волынец:
Но распространяется и на тех людей, которые не члены профсоюза?
Александр Щекович:
Абсолютно верно.
Илона Волынец:
Как-то не совсем честно получается.
Александр Щекович:
Мы говорим о том, что все-таки это работа. Это достаточно большая работа. Если кто-то считает, что все положено по закону, это не так. 365-я статья говорит четко: есть те пункты в коллективном договоре, которые распространяются на всех. Это распорядок трудового дня, средства индивидуальной защиты – перечень того, что положено по закону. Но очень много у нас вещей, которых добивается профсоюзный комитет в переговорах с нанимателем. Например, родился ребенок, дали три дня. Можно написать, что за счет средств нанимателя, то есть по среднему дневному заработку выплатить деньги, а можно просто три дня за свой счет. Если профсоюзный комитет добился, что это будет за оплату, это заслуга профсоюзного комитета. И таких примеров можно привести очень много: именно финансовых выгод, которые дает профсоюзный комитет.
Это переговоры. Мы представляем в данных переговорах не всех работников, а членов нашей организации. Поэтому, когда наступает период заключения, этот коллективный договор, который мы отрабатывали с нанимателем, должен распространяться на членов профсоюза. Был вопрос дискриминации. Дискриминация, на мой взгляд, – это когда член профсоюза красит дверь изнутри, ему тепло, а не член профсоюза – снаружи, ему холодно. Вот это, может быть, была бы дискриминация.
Сегодня каждый работник предприятия, не важны должности, имеет право прийти к руководителю и договориться. Он заключает контракт либо трудовой договор. Пропишите, пожалуйста, то, что вы считаете нужным. Или идите самостоятельно, добейтесь у нанимателя того, чего добился профсоюз. Это в контракте можно прописать. Я знаю, что ряд нанимателей для узких специалистов прописывают в контракте особые условия для того, чтобы удержать. У каждого есть такая возможность. Либо вы в организации и член профсоюза, и мы от вашего имени заключаем коллективный договор и берем под защиту. Либо вы можете индивидуально обратиться к нанимателю и все это прописать в своем трудовом договоре либо контракте, если у вас это получится.
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