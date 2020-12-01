В коллективных договорах организаций могут произойти изменения. О каких спорных моментах идёт речь?

Что сейчас показывают профсоюзные рейды, какая ситуация на столичных предприятиях в условиях второй волны пандемии, а также что обсуждают на диалоговых площадках и быть ли традиционным новогодним акциям? Об этом и многом другом в студии «Большого города» поговорили с председателем Минского городского объединения организации профсоюзов Александром Щековичем. Илона Волынец, ведущая:

Президент поручил расставить все точки в вопросе, связанном с коллективными договорами. О каких спорных моментах идет речь?

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организации профсоюзов:

Есть пресловутая 365-я статья Трудового кодекса, где действия коллективного договора распространяются на всех работников, хотя заключает данный коллективный договор, представляет со стороны работников, подписывает председатель профсоюзного комитета. Илона Волынец:

Но распространяется и на тех людей, которые не члены профсоюза? Александр Щекович:

Абсолютно верно.

Илона Волынец:

Как-то не совсем честно получается. Александр Щекович:

Мы говорим о том, что все-таки это работа. Это достаточно большая работа. Если кто-то считает, что все положено по закону, это не так. 365-я статья говорит четко: есть те пункты в коллективном договоре, которые распространяются на всех. Это распорядок трудового дня, средства индивидуальной защиты – перечень того, что положено по закону. Но очень много у нас вещей, которых добивается профсоюзный комитет в переговорах с нанимателем. Например, родился ребенок, дали три дня. Можно написать, что за счет средств нанимателя, то есть по среднему дневному заработку выплатить деньги, а можно просто три дня за свой счет. Если профсоюзный комитет добился, что это будет за оплату, это заслуга профсоюзного комитета. И таких примеров можно привести очень много: именно финансовых выгод, которые дает профсоюзный комитет. Это переговоры. Мы представляем в данных переговорах не всех работников, а членов нашей организации. Поэтому, когда наступает период заключения, этот коллективный договор, который мы отрабатывали с нанимателем, должен распространяться на членов профсоюза. Был вопрос дискриминации. Дискриминация, на мой взгляд, – это когда член профсоюза красит дверь изнутри, ему тепло, а не член профсоюза – снаружи, ему холодно. Вот это, может быть, была бы дискриминация.