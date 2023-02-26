«Приняли меня как музыканта». Оливер переехал из Нигерии в Минск и создал свою музыкальную группу

Беларусь поддерживает дипломатические отношения практически со всеми странами Африки. А 30 лет назад Минск установил официальные контакты с Преторией, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Это столица Южно-Африканской Республики. Беларусь и ЮАР готовятся отметить юбилей, а еще провести двусторонние встречи и переговоры на разных уровнях. Но в налаживании внешних связей нельзя сбрасывать со счетов и народную дипломатию. Порой она крепче любых официальных рукопожатий и соглашений. «Здесь очень хорошо». Как футболист из Африки приехал за белорусский «Слуцк» играть.

Из Нигерии в Беларусь Оливер Оджео переехал 13 лет назад. И, кстати, тоже по совету. Он практически ничего не знал о стране, кроме того, о чем в курсе все иностранцы – зимой далеко не +38 °C, как сегодня в Нигерии. В планах у парня, или точнее, как это зачастую бывает, конкретно у родителей, было поступить в один из наших университетов. И, казалось бы, жизнь шла своим чередом, он получил образование микробиолога, даже окончил магистратуру, но ученым Оливер так и не стал. И всему то ли виной, то ли наоборот, стала тяга к музыке.

Оливер Оджео, музыкант:

В 10 лет я понял, что люблю музыку. Я начинал играть на гармошке, начинал слушать старые звуки африканские. Потом обещал родителям, что пока не буду заниматься музыкой, а займусь, когда закончу учебу.

Спустя несколько лет жизни в Минске Оливер создал свою музыкальную группу. Даже пригласил в коллектив белорусов. Увлечения сына родители воспринимали не всерьез. И даже боялись, дескать, как в чужой стране отнесутся к чернокожему парню, да еще выступающему на улице. Но любые предубеждения – это не про белорусов. И Оливер в этом лично убедился. «Я так мечтал быть врачом с детства». Минчанин из Нигерии работает в белорусском хосписе.

Оливер Оджео:

Сейчас я вижу, что если бы не было Беларуси, я бы не занимался музыкой, не занимался бы даже микробиологией – много чего не сделал бы сразу. А так, я закончил учебу, магистратура, я еще и музыкант – столько хобби. Я еще помню, когда начинал карьеру, играл на Немиге, на пешеходках. Большинство – это белорусские люди, даже бабушки, дедушки, дети. Люди, которые не понимают, о чем я говорю. Они не понимают этот звук вообще, но они танцуют под него. И это очень приятно. Они поддерживали меня, приняли меня как музыканта.