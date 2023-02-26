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«Приняли меня как музыканта». Оливер переехал из Нигерии в Минск и создал свою музыкальную группу

26 февраля 2023 19:12
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Беларусь поддерживает дипломатические отношения практически со всеми странами Африки. А 30 лет назад Минск установил официальные контакты с Преторией, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Это столица Южно-Африканской Республики. Беларусь и ЮАР готовятся отметить юбилей, а еще провести двусторонние встречи и переговоры на разных уровнях. Но в налаживании внешних связей нельзя сбрасывать со счетов и народную дипломатию. Порой она крепче любых официальных рукопожатий и соглашений.

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«Приняли меня как музыканта». Оливер переехал из Нигерии в Минск и создал свою музыкальную группу-1

Из Нигерии в Беларусь Оливер Оджео переехал 13 лет назад. И, кстати, тоже по совету. Он практически ничего не знал о стране, кроме того, о чем в курсе все иностранцы – зимой далеко не +38 °C, как сегодня в Нигерии. В планах у парня, или точнее, как это зачастую бывает, конкретно у родителей, было поступить в один из наших университетов. И, казалось бы, жизнь шла своим чередом, он получил образование микробиолога, даже окончил магистратуру, но ученым Оливер так и не стал. И всему то ли виной, то ли наоборот, стала тяга к музыке.

«Приняли меня как музыканта». Оливер переехал из Нигерии в Минск и создал свою музыкальную группу-4

Оливер Оджео, музыкант:
В 10 лет я понял, что люблю музыку. Я начинал играть на гармошке, начинал слушать старые звуки африканские. Потом обещал родителям, что пока не буду заниматься музыкой, а займусь, когда закончу учебу.

«Приняли меня как музыканта». Оливер переехал из Нигерии в Минск и создал свою музыкальную группу-7

Спустя несколько лет жизни в Минске Оливер создал свою музыкальную группу. Даже пригласил в коллектив белорусов. Увлечения сына родители воспринимали не всерьез. И даже боялись, дескать, как в чужой стране отнесутся к чернокожему парню, да еще выступающему на улице. Но любые предубеждения – это не про белорусов. И Оливер в этом лично убедился.

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«Приняли меня как музыканта». Оливер переехал из Нигерии в Минск и создал свою музыкальную группу-10

Оливер Оджео:
Сейчас я вижу, что если бы не было Беларуси, я бы не занимался музыкой, не занимался бы даже микробиологией – много чего не сделал бы сразу. А так, я закончил учебу, магистратура, я еще и музыкант – столько хобби. Я еще помню, когда начинал карьеру, играл на Немиге, на пешеходках. Большинство – это белорусские люди, даже бабушки, дедушки, дети. Люди, которые не понимают, о чем я говорю. Они не понимают этот звук вообще, но они танцуют под него. И это очень приятно. Они поддерживали меня, приняли меня как музыканта.

«Приняли меня как музыканта». Оливер переехал из Нигерии в Минск и создал свою музыкальную группу-13

Когда-то они все приехали в абсолютно незнакомую для них страну. Учиться, работать. Но сегодня никто из ребят не скажет, что чувствует себя чужаком вдали от дома. Они настолько уже привыкли ко всему белорусскому, а белорусы, как это нам свойственно, не делили и не делят на своих и чужих. А эта хорошая черта, особенно в наше время, искренне подкупает.

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# Иностранцы в Беларуси # общество # Виктория Ходосок # Оливер Оджео # Фотофакт

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