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Пакет с пакетами. Так ли страшно Беларуси от санкций ЕС и США длиной в 28 лет?

26 февраля 2023 19:11
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Новости Беларуси. У нас уже настоящая коллекция пакетов. Нам не привыкать, как говорится. Чиновники ЕС вручили нам первый пакет санкций еще в 1995 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тогда Европа выжидала, чем закончится конфликт Президента и Верховного Совета, и таким образом поддерживала прозападную оппозицию.

Пакет с пакетами. Так ли страшно Беларуси от санкций ЕС и США длиной в 28 лет?-1

Ольга Коршун, СТВ:
Как мы помним, закончилось все успешным для Президента референдумом, и с этого момента ЕС официально ограничил отношения с Минском. Цитата «в связи с нарушениями прав человека». В это же время у нас выстраивается президентская вертикаль, и Евросоюз активно пытается на нее влиять: вводит персональные санкции против белорусских чиновников. Иногда они корректировались, кого-то из-под санкций временно выводили, но еще никогда не снимали полностью.

Пакет с пакетами. Так ли страшно Беларуси от санкций ЕС и США длиной в 28 лет?-4

Исключением стал 2015 год, когда Евросоюз пошел на переговоры в рамках Нормандского формата в Минске. После этого примерно четыре года длился наш с Европой медовый месяц.

Пакет с пакетами. Так ли страшно Беларуси от санкций ЕС и США длиной в 28 лет?-7

А вот США в этом плане лояльностью нас не тешили. В 2001-м, в 2003-м, а затем и в 2004-м были подготовлены три редакции так называемого «Акта о демократии в Беларуси». В законе кратко описывается ситуация в стране и указывается необходимость финансовой помощи оппозиции. То есть это правовая основа не только для заморозки счетов белорусских предприятий, но и для передачи денег оппозиционным группам через американские структуры.

Пакет с пакетами. Так ли страшно Беларуси от санкций ЕС и США длиной в 28 лет?-10

Все, что США выделяют на борьбу с режимом, проводится как расходы федерального бюджета на основании данного Акта, который разработан 20 лет назад. И если раньше целью Акта было сменить в Беларуси власть, то сегодня главная задача, которую решают США – это настроить Беларусь и Россию против Китая, то есть разбить новый континентальный блок. С такими предложениями в Беларусь накануне прошлых выборов прилетали Помпео и Болтон, и наверняка аналогичные предложения поступали российскому руководству.

Пакет с пакетами. Так ли страшно Беларуси от санкций ЕС и США длиной в 28 лет?-13

Но если американские санкции были эффективны в 1990-е и в начале 2000-х, то сегодня они больше напоминают решето. Во-первых, многие технологии можно купить в Китае, во-вторых, страны под американскими санкциями активно сотрудничают между собой.

Пакет с пакетами. Так ли страшно Беларуси от санкций ЕС и США длиной в 28 лет?-16

Пример тому не только наши связи в Латинской Америке, Сирии, но и работа белорусских специалистов в Африке и новый виток отношений с Ираном. Мы, можно сказать, друзья по рестрикционному счастью.

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# Санкции # общество # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Майк Помпео # Джон Болтон # Фотофакт

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