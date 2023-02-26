Пакет с пакетами. Так ли страшно Беларуси от санкций ЕС и США длиной в 28 лет?

Новости Беларуси. У нас уже настоящая коллекция пакетов. Нам не привыкать, как говорится. Чиновники ЕС вручили нам первый пакет санкций еще в 1995 году, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Тогда Европа выжидала, чем закончится конфликт Президента и Верховного Совета, и таким образом поддерживала прозападную оппозицию.

Ольга Коршун, СТВ:

Как мы помним, закончилось все успешным для Президента референдумом, и с этого момента ЕС официально ограничил отношения с Минском. Цитата «в связи с нарушениями прав человека». В это же время у нас выстраивается президентская вертикаль, и Евросоюз активно пытается на нее влиять: вводит персональные санкции против белорусских чиновников. Иногда они корректировались, кого-то из-под санкций временно выводили, но еще никогда не снимали полностью.

Исключением стал 2015 год, когда Евросоюз пошел на переговоры в рамках Нормандского формата в Минске. После этого примерно четыре года длился наш с Европой медовый месяц.

А вот США в этом плане лояльностью нас не тешили. В 2001-м, в 2003-м, а затем и в 2004-м были подготовлены три редакции так называемого «Акта о демократии в Беларуси». В законе кратко описывается ситуация в стране и указывается необходимость финансовой помощи оппозиции. То есть это правовая основа не только для заморозки счетов белорусских предприятий, но и для передачи денег оппозиционным группам через американские структуры.

Все, что США выделяют на борьбу с режимом, проводится как расходы федерального бюджета на основании данного Акта, который разработан 20 лет назад. И если раньше целью Акта было сменить в Беларуси власть, то сегодня главная задача, которую решают США – это настроить Беларусь и Россию против Китая, то есть разбить новый континентальный блок. С такими предложениями в Беларусь накануне прошлых выборов прилетали Помпео и Болтон, и наверняка аналогичные предложения поступали российскому руководству.

Но если американские санкции были эффективны в 1990-е и в начале 2000-х, то сегодня они больше напоминают решето. Во-первых, многие технологии можно купить в Китае, во-вторых, страны под американскими санкциями активно сотрудничают между собой.