«Здесь очень хорошо». Как футболист из Африки приехал за белорусский «Слуцк» играть

Беларусь поддерживает дипломатические отношения практически со всеми странами Африки. А 30 лет назад Минск установил официальные контакты с Преторией, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Это столица Южно-Африканской Республики. Беларусь и ЮАР готовятся отметить юбилей, а еще провести двусторонние встречи и переговоры на разных уровнях. Но в налаживании внешних связей нельзя сбрасывать со счетов и народную дипломатию. Порой она крепче любых официальных рукопожатий и соглашений. «Я так мечтал быть врачом с детства». Минчанин из Нигерии работает в белорусском хосписе.

Работать в Беларуси Абдул Гафар Сирима приехал уже во второй раз. Сам он родом из страны под названием Буркина-Фасо, что в переводе означает «родина честных людей». Большая часть из них, а это 80 %, заняты в сельском хозяйстве. Сирима же нашел себя в другом деле – футболе. Юношескую школу прошел во французских клубах, а профессиональную карьеру начинал в России. Сегодня парень играет за белорусский «Слуцк».

Абдул Гафар Сирима, нападающий футбольного клуба «Слуцк»:

Приехать в Беларусь было предложением моего агента. Я приехал сюда и мне все понравилось, я остался. Здесь очень хорошо. Люди в Беларуси отзывчивые, во всем помогают, к примеру, учить язык. Но я такой, честно говоря, стеснительный парень. Но что особенно отмечу, у вас красивая страна. А вот погода, особенно зима, очень холодная. Я стараюсь обычно в эту пору года уезжать. Исключение – этот год. «Приняли меня как музыканта». Оливер переехал из Нигерии в Минск и создал свою музыкальную группу.

Сейчас не самое подходящее время отлучаться. Тому причина – серьезная травма на одной из тренировок. Футболист и так пропустил весь 2022-й. От команды отставать не хочется.