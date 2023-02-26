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«Здесь очень хорошо». Как футболист из Африки приехал за белорусский «Слуцк» играть

26 февраля 2023 19:13
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Беларусь поддерживает дипломатические отношения практически со всеми странами Африки. А 30 лет назад Минск установил официальные контакты с Преторией, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Это столица Южно-Африканской Республики. Беларусь и ЮАР готовятся отметить юбилей, а еще провести двусторонние встречи и переговоры на разных уровнях. Но в налаживании внешних связей нельзя сбрасывать со счетов и народную дипломатию. Порой она крепче любых официальных рукопожатий и соглашений.

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«Здесь очень хорошо». Как футболист из Африки приехал за белорусский «Слуцк» играть-1

Работать в Беларуси Абдул Гафар Сирима приехал уже во второй раз. Сам он родом из страны под названием Буркина-Фасо, что в переводе означает «родина честных людей». Большая часть из них, а это 80 %, заняты в сельском хозяйстве. Сирима же нашел себя в другом деле – футболе. Юношескую школу прошел во французских клубах, а профессиональную карьеру начинал в России. Сегодня парень играет за белорусский «Слуцк».  

«Здесь очень хорошо». Как футболист из Африки приехал за белорусский «Слуцк» играть-4

Абдул Гафар Сирима, нападающий футбольного клуба «Слуцк»:  
Приехать в Беларусь было предложением моего агента. Я приехал сюда и мне все понравилось, я остался. Здесь очень хорошо. Люди в Беларуси отзывчивые, во всем помогают, к примеру, учить язык. Но я такой, честно говоря, стеснительный парень. Но что особенно отмечу, у вас красивая страна. А вот погода, особенно зима, очень холодная. Я стараюсь обычно в эту пору года уезжать. Исключение – этот год.  

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«Здесь очень хорошо». Как футболист из Африки приехал за белорусский «Слуцк» играть-7

Сейчас не самое подходящее время отлучаться. Тому причина – серьезная травма на одной из тренировок. Футболист и так пропустил весь 2022-й. От команды отставать не хочется.

«Здесь очень хорошо». Как футболист из Африки приехал за белорусский «Слуцк» играть-10

Абдул Гафар Сирима:
Отношения с командой у меня замечательные. Играется мне на поле легко, поскольку я хорошо знаю игру своих коллег, а они знают, как играю я. У нас полное взаимопонимание. Мы, на самом деле, как большая семья.

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# Иностранцы в Беларуси # общество # Виктория Ходосок # Абдул Гафар Сирима # Фотофакт

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