«Я так мечтал быть врачом с детства». Минчанин из Нигерии работает в белорусском хосписе

Из Азии наши интересы тянутся и в Африку. Этот континент в последнее время набирает все большую силу. Но, как подчеркивал наш Президент во время недавнего визита в этот регион, мы настроены на равноправный взаимовыгодный диалог, в отличие от западного блока, который откровенно использует богатства африканского континента и не дает ему развиваться, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Беларусь поддерживает дипломатические отношения практически со всеми странами Африки. А 30 лет назад Минск установил официальные контакты с Преторией. Это столица Южно-Африканской Республики. Беларусь и ЮАР готовятся отметить юбилей, а еще провести двусторонние встречи и переговоры на разных уровнях. Но в налаживании внешних связей нельзя сбрасывать со счетов и народную дипломатию. Порой она крепче любых официальных рукопожатий и соглашений. Виктория Ходосок встретилась с теми, кто решился на переезд из Африки в Беларусь, и узнала, насколько теплым оказался прием.

Салиху Мухаммад, врач-хирург отделения паллиативной медицинской помощи № 1 ГУ «Больница паллиативного ухода «Хоспис»:

Я так мечтал быть врачом с детства. Когда уже у меня была эта возможность, что могу учиться на врача, я настолько рад был. «Здесь очень хорошо». Как футболист из Африки приехал за белорусский «Слуцк» играть.

Салиху приехал в Беларусь из Нигерии в 2011 году. Он ни слова не знал по-русски. Приходилось с нуля штудировать алфавит. Сегодня он не только уверенно может говорить, но еще и подбирать правильные слова для своих пациентов. А они, скажем так, непростые. Парень после учебы в медицинском и клинической ординатуры работает врачом-хирургом в хосписе в Минске. С коллективом, как говорится, срослось быстро. Хорошее впечатление на коллег Салиху произвел в первые же дни работы.

Салиху Мухаммад:

Я получал такой вопрос очень много раз: а почему в хосписе работаешь, почему не в больнице? Я им всегда просто отвечаю: мне нравится работать в медицине, независимо от того, какое учреждение. А тут хоспис. Вы же сами знает суть хосписа: у нас тут онкологические больные, терминальные стадии. Но все равно даже в таком состоянии я общаюсь с пациентами, я им помогу, я их лечу. Они улыбаются – для меня это очень большое удовольствие. «Приняли меня как музыканта». Оливер переехал из Нигерии в Минск и создал свою музыкальную группу.

Сам Салиху из большой африканской семьи. Она по-прежнему живет в Нигерии. Навещает родственников парень, понятное дело, не часто – раз в год. Более 16 тысяч километров в обе стороны – особо не наездишься. Но, само собой разумеющееся, по близким скучает. Но вот уезжать из Беларуси Салиху не собирается. Здесь у парня большие планы.