«Я так мечтал быть врачом с детства». Минчанин из Нигерии работает в белорусском хосписе
Из Азии наши интересы тянутся и в Африку. Этот континент в последнее время набирает все большую силу. Но, как подчеркивал наш Президент во время недавнего визита в этот регион, мы настроены на равноправный взаимовыгодный диалог, в отличие от западного блока, который откровенно использует богатства африканского континента и не дает ему развиваться, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Беларусь поддерживает дипломатические отношения практически со всеми странами Африки. А 30 лет назад Минск установил официальные контакты с Преторией. Это столица Южно-Африканской Республики. Беларусь и ЮАР готовятся отметить юбилей, а еще провести двусторонние встречи и переговоры на разных уровнях. Но в налаживании внешних связей нельзя сбрасывать со счетов и народную дипломатию. Порой она крепче любых официальных рукопожатий и соглашений.
Виктория Ходосок встретилась с теми, кто решился на переезд из Африки в Беларусь, и узнала, насколько теплым оказался прием.
Салиху Мухаммад, врач-хирург отделения паллиативной медицинской помощи № 1 ГУ «Больница паллиативного ухода «Хоспис»:
Я так мечтал быть врачом с детства. Когда уже у меня была эта возможность, что могу учиться на врача, я настолько рад был.
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Салиху приехал в Беларусь из Нигерии в 2011 году. Он ни слова не знал по-русски. Приходилось с нуля штудировать алфавит. Сегодня он не только уверенно может говорить, но еще и подбирать правильные слова для своих пациентов. А они, скажем так, непростые. Парень после учебы в медицинском и клинической ординатуры работает врачом-хирургом в хосписе в Минске. С коллективом, как говорится, срослось быстро. Хорошее впечатление на коллег Салиху произвел в первые же дни работы.
Салиху Мухаммад:
Я получал такой вопрос очень много раз: а почему в хосписе работаешь, почему не в больнице? Я им всегда просто отвечаю: мне нравится работать в медицине, независимо от того, какое учреждение. А тут хоспис. Вы же сами знает суть хосписа: у нас тут онкологические больные, терминальные стадии. Но все равно даже в таком состоянии я общаюсь с пациентами, я им помогу, я их лечу. Они улыбаются – для меня это очень большое удовольствие.
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Сам Салиху из большой африканской семьи. Она по-прежнему живет в Нигерии. Навещает родственников парень, понятное дело, не часто – раз в год. Более 16 тысяч километров в обе стороны – особо не наездишься. Но, само собой разумеющееся, по близким скучает. Но вот уезжать из Беларуси Салиху не собирается. Здесь у парня большие планы.
Салиху Мухаммад:
У нас очень хорошо развито медицинское образование. Но дело в том, что поступать учиться в университет у нас очень-очень сложно. Даже если ты поступил в университет, это не значит, что ты закончишь его вовремя. Ты в результате можешь провести 10 лет за обучением в медицинском университете. А здесь если ты студент серьезный, на самом деле хочешь учиться, то проблем нет, кроме языка. Вообще в Беларуси мне нравится все: страна такая тихая, спокойная. Я считаю, что это очень хорошее место для воспитания детей.
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