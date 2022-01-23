Какие поправки в Конституцию вызвали споры и ждать ли на референдум зарубежных наблюдателей? Интервью с Миклашевичем

Новости Беларуси. На принятие решения у белорусов остается чуть больше месяца. Каждому из нас нужно определиться: за или против изменений. Еще есть время, чтобы досконально изучить новации, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Какие статьи обновленной Конституции вызывают бурные дискуссии? Кого пригласим на референдум? И насколько это историческое событие изменит жизнь белорусов? Об этом и не только – председатель Конституционного суда Беларуси Петр Миклашевич.

Илона Волынец, СТВ:

И у журналистов, и у экспертов возникает много вопросов по поводу Всебелорусского народного собрания. Не будет ли он в будущем перекликаться с парламентом, как их развести, кто чем будет заниматься? В состав ВНС будут входить не только представители ветвей власти

Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси:

Должен отметить следующее. Одна из целей конституционных преобразований заключается в повышении эффективности и устойчивости системы государственной власти. Для этих целей предусмотрено определенное перераспределение полномочий между Президентом, парламентом, правительством. Необходимо отметить, что на конституционном уровне статус Всебелорусского народного собрания определен как высший представительный орган народовластия, обладающий значимыми конституционно-правовыми полномочиями. Я бы хотел отметить, что Всебелорусское народное собрание предназначено выполнять следующие функции. Первая – развивающая, то есть Всебелорусскому народному собранию предоставляется право определять стратегию развития общества и государства, утверждать программу социально-экономического развития и, соответственно, контролировать фактически как осуществляется эта программа, заслушивая премьер-министра нашей страны. Вторая функция – консолидирующая. В состав Всебелорусского народного собрания будут входить не только представители всех ветвей власти (законодательной, исполнительной и судебной), но также широкое представительство будет от депутатов местных Советов и представителей гражданского общества. Это дает возможность наиболее активным, инициативным гражданам нашей страны принимать участие в решении вопросов, имеющих государственное значение. Третья функция – стабилизирующая. Всебелорусское народное собрание наделяется очень значимыми полномочиями, в том числе и возможностью отмены нормативно-правовых актов, иных актов любого государственного органа в нашей стране, которые противоречат национальной безопасности Беларуси. Предоставляется право в необходимых случаях вводить чрезвычайное или военное положение, утверждать военную доктрину, концепцию национальной безопасности. То есть широкие полномочия, чтобы обеспечить стабильность в нашей стране по различным направлениям. Соответственно, эти полномочия не дублируются другими органами, некоторые полномочия действительно перешли от Президента, парламента. Все ветви власти, в том числе и Всебелорусское народное собрание как государственно-властный орган, будут взаимодействовать для решения важнейших задач, стоящих перед обществом и государством.

Илона Волынец:

Много ли было замечаний относительно того, что в поправках нет приоритета национального права над международным, и нужны ли нам такие поправки? Все нормативно-правовые акты должны приниматься в соответствии с Конституцией Петр Миклашевич:

На конституционном уровне у нас закреплено, первое – верховенство Конституции. Это означает, что все нормативно-правовые акты должны приниматься на основе и в соответствии с Конституцией. То есть законы, указы Президента, постановления правительства должны соответствовать Конституции. Второе – у нас закреплено на конституционном уровне признание приоритета принципов международного права. Это означает, что во взаимоотношении с другими государствами мы исходим из принципов международного права. Республика Беларусь является учредителем Организации Объединенных Наций, мы признаем принципы международного права, будем ими руководствоваться как полноправный субъект международных отношений. Илона Волынец:

Какие моменты вызвали самые жаркие споры Конституционной комиссии?

Петр Миклашевич:

Активное участие граждан по вопросу, связанному с сохранением своего здоровья. Илона Волынец:

Потому что многие почему-то восприняли, что в Беларуси будет платная медицина.

Петр Миклашевич:

Норма была предложена в процессе подготовки тоже на основании предложений граждан активных, которые ведут здоровый образ жизни и понимают, что здоровье в первую очередь зависит от здорового образа жизни самого человека. Казалось бы, житейская простая истина, но когда было предложено закрепить ее на конституционном уровне, она была воспринята неоднозначно. Многие граждане расценили это как шаг к тому, что будет вводиться платное медицинское обслуживание, платное лечение, если вредные для здоровья последствия наступили в связи с ведением нездорового образа жизни. Если коротко. Конечно, это не имелось в виду, поэтому приходилось разъяснять, проводилась большая разъяснительная работа. Илона Волынец:

По нашему законодательству на наш референдум мы можем не приглашать международных наблюдателей. На ваш взгляд, как стоит Беларуси поступить?

Петр Миклашевич:

Должен сказать о том, что Конституция – это основной закон нашей страны. Это особый общественный договор об устройстве системы общества и государства, взаимоотношений личности, общества и государства, о системе государственной власти. Поэтому это наш внутренний вопрос. Как граждане нашей страны определятся, так и будет. Мнение международных наблюдателей никакой роли здесь не сыграет. Мы – суверенная страна, и народ является у нас единственным источником государственной власти и носителем суверенитета. Попытки воспрепятствовать проведению референдума необходимо расценивать как антинародные