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Погода в Беларуси на неделю: в середине января будет до +6°C, ожидаются дожди и мокрый снег

14 января 2023 16:11
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Январь продолжает удивлять белорусов погодными сюрпризами. На этой неделе сильные морозы отступили, но температурный фон по стране был по-прежнему контрастным, рассказали в программе «Плюс-минус». Не обошлось и без осадков в виде мокрого снега, а по юго-западу с дождем. Местами по стране фиксировались слабый гололед и метель.  

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?  

В начале рабочих будней погодные условия будут определять влажные и неустойчивые воздушные массы, днем с Западной Европы ожидается смещение очередного атмосферного фронта. Преимущественно облачно. Ночью местами, утром и днем на большей части республики ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный порывистый, местами сильный порывистый.  

Погода в Беларуси на неделю: в середине января будет до +6°C, ожидаются дожди и мокрый снег-1

В Москве -1°C, в Афинах +14°C. О погоде в Европе на неделю с 16 по 22 января читайте здесь.

Температура воздуха минимальная ночью -4...+3 °C, максимальная днем -2...+4 °C, по юго-западу до +6 °C. В середине недели характер погоды существенно не изменится. Столбики термометров по стране зафиксируют отметки от -5 до +2 °C.  

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.  

Погода в Беларуси на неделю: в середине января будет до +6°C, ожидаются дожди и мокрый снег-4

Погода в Беларуси на неделю: в середине января будет до +6°C, ожидаются дожди и мокрый снег-6

Погода в Беларуси на неделю: в середине января будет до +6°C, ожидаются дожди и мокрый снег-8

Погода в Беларуси на неделю: в середине января будет до +6°C, ожидаются дожди и мокрый снег-10

Погода в Беларуси на неделю: в середине января будет до +6°C, ожидаются дожди и мокрый снег-12

Погода в Беларуси на неделю: в середине января будет до +6°C, ожидаются дожди и мокрый снег-14

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# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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