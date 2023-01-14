Погода в Беларуси на неделю: в середине января будет до +6°C, ожидаются дожди и мокрый снег

Январь продолжает удивлять белорусов погодными сюрпризами. На этой неделе сильные морозы отступили, но температурный фон по стране был по-прежнему контрастным, рассказали в программе «Плюс-минус». Не обошлось и без осадков в виде мокрого снега, а по юго-западу с дождем. Местами по стране фиксировались слабый гололед и метель.

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?

В начале рабочих будней погодные условия будут определять влажные и неустойчивые воздушные массы, днем с Западной Европы ожидается смещение очередного атмосферного фронта. Преимущественно облачно. Ночью местами, утром и днем на большей части республики ожидаются осадки (мокрый снег, дождь). В отдельных районах слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный порывистый, местами сильный порывистый.