«Вы были вместе с народом в период становления независимости». Президент поздравил Митрополита Филарета с 85-летием
Новости Беларуси. Владыке Филарету – многие лета. Сегодня, 21 марта, у Героя Беларуси и самого известного архипастыря Белорусской православной церкви юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с 85-летием.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Ваше многолетнее архипастырское служение Православной Церкви внесло неоценимый вклад в формирование фундамента суверенной Беларуси. Вы были вместе с народом в период становления независимости, решали важные вопросы не только на духовной ниве, но и в социальной сфере, помогали развивать полноценные партнерские отношения между церковью и государством, выстраивать межконфессиональный диалог.
Вы остаетесь настоящим мерилом нравственности, мудрости, христианского смирения, подаете пример милосердия и справедливости.
Александр Лукашенко пожелал Митрополиту Филарету крепкого здоровья и долгих лет жизни.
В миру Кирилл Вахромеев на духовный путь стал в годы ярых гонений на церковь. Первая ступенька его церковного служения – иподьякон Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. И еще будучи студентом Московской духовной Академии он всецело посвящает себя служению Господу – принимает монашество.
Более полувека в святительском сане, 35 лет – в служении Белорусскому Экзархату, у истоков создания которого и стоял почетный Митрополит Филарет.
Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский:
Недаром владыку называют «белорусским Моисеем». Он сумел вывести этот народ из того состояния, в котором он находился. Действительно ему поверили и за ним пошли: пошли и власти, и люди.
Леонид Гуляко, уполномоченный по делам религий и национальностей:
В свое время Президент нашей страны присвоил звание Героя Беларуси Митрополиту Филарету. Это вообще случай, редко встречающийся во взаимоотношениях государства и церкви.
Мы всегда подчеркиваем, что для церкви – это прихожане, а для государства – это граждане нашей страны.
За годы служения церкви и Беларуси владыка Филарет увеличил число храмов в пять раз. Инициатива святителя – учреждение Дня памяти белорусских святых. Именно в храме в их честь в последние годы служит и молится белорусский архипастырь. И сегодня здесь Митрополит принимал многочисленные поздравления.