«Вы были вместе с народом в период становления независимости». Президент поздравил Митрополита Филарета с 85-летием

Новости Беларуси. Владыке Филарету – многие лета. Сегодня, 21 марта, у Героя Беларуси и самого известного архипастыря Белорусской православной церкви юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства Александр Лукашенко поздравил Митрополита Филарета, почетного Патриаршего Экзарха всея Беларуси с 85-летием.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ваше многолетнее архипастырское служение Православной Церкви внесло неоценимый вклад в формирование фундамента суверенной Беларуси. Вы были вместе с народом в период становления независимости, решали важные вопросы не только на духовной ниве, но и в социальной сфере, помогали развивать полноценные партнерские отношения между церковью и государством, выстраивать межконфессиональный диалог. Вы остаетесь настоящим мерилом нравственности, мудрости, христианского смирения, подаете пример милосердия и справедливости. Александр Лукашенко пожелал Митрополиту Филарету крепкого здоровья и долгих лет жизни. В миру Кирилл Вахромеев на духовный путь стал в годы ярых гонений на церковь. Первая ступенька его церковного служения – иподьякон Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия. И еще будучи студентом Московской духовной Академии он всецело посвящает себя служению Господу – принимает монашество.

Более полувека в святительском сане, 35 лет – в служении Белорусскому Экзархату, у истоков создания которого и стоял почетный Митрополит Филарет.

Иоанн, архиепископ Брестский и Кобринский:

Недаром владыку называют «белорусским Моисеем». Он сумел вывести этот народ из того состояния, в котором он находился. Действительно ему поверили и за ним пошли: пошли и власти, и люди.